Samsun’luların Büyüada’daki coşkulu 19 Mayıs kutlaması!

Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu SAMDEF, Geleneksel – 19 Mayıs Ruhu ile-Yaza Merhaba gecesinde Samsunluları Büyüada’da buluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 19 Mayıs ruhunun şehri Samsun’un İstanbul’daki çok sayıda dernekte bir araya gelen hemşehrileri, bu coşkuyu yaşamak için üçüncü kez bir araya geldi.

Yirmi yedi derneği bünyesinde bulunduran Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu (SAMDEF) Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesislerinde mükemmel bir organizasyonla gerçekleştirdiği 3. “YAZA MERHABA” yemekli gecesi adeta Büyük adayı salladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk’ün Samsun’a gelişi ana temalı yapılan programda herkes ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak milli coşkuyu Büyükada’da yaşadılar.

Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu (SAMDEF)Genel Başkanı Metin Şener, gecede yapmış olduğu kısa fakat anlamlı konuşmasında SAMDEF’e olan katkı ve desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz-e ve SAMDEF-in kurucu Onursal başkanı Erkan Zorlu, SAMDEF’in ilk bayan Federasyon başkanı Av. Dilek Kiraz Beniz, SAMKON başkanı Sezgin Gümüş, SAMKON Onursal başkanı Kaya Aşçı, Sponsor Öz Çoruh İnşaat Yönetim Kurulu başkanı, SAMDEF yönetim kurulu üyesi Ramazan Yalçınöz, İSDEF başkanı Bahri Gökmen, VEDEF başkanı İsmail Ceylan, BADEF başkanı Mustafa Hacıoğluoğlu, Bursa SAMDEF BAŞKANI Savaş Oturuş, Ankara ASİYAD başkanı Osman Yılmaz, SAYSİYAD başkanı Mete Koca’ya teşekkür etti.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Büyükada’daki sosyal tesislerde gerçekleştirilen gecede, Anadolu Samsun Dernekler Federasyonu’na bağlı Derneklerle Buluşma programı, aynı zamanda yeni projelerin de duyurulduğu bir platform oluyor.

2008 yılında kurulan SAMDEF’in Genel Başkanı Eski Milli Güreşçi Metin Şenel, göreve geldikten sonra ekibiyle birlikte başarılı projelere imza atmayı sürdürüyor.

SAMDEF’in hayata geçirdiği projeler anlatıldı

SAMDEF’in “Minik Duvarları Yıkalım” isimli sosyal sorumluluk projesi geçen dönem Yılın Sivil Toplum Projeleri programında yarı finale kalarak ödüllendirilmişti. SAMDEF, Samsun’daki cezaevlerinde başlattığı “Minik Duvarları Yıkalım” projesini önümüzdeki dönemde tüm Türkiye’ye taşımak istiyor.

Samsun’un yüksek turizm potansiyeline rağmen hak ettiği ziyaretçi sayısına ulaşamamasını dikkate alan SAMDEF, Türkiye’nin en büyük turizm tur operatörleriyle ve yerel tur operatörleriyle karşılıklı görüşmeler sonucunda Samsun Turu organizasyonunun başlatılması için harekete geçti.

Gecede sanatçılar yer aldı

Gecede Samsun’un yetiştirdiği sevilen sanatçılar Yıldırım Bekçi, Sibel Yıldırım, Hüseyin Şimşek ve “Atatürk ün Sevdiği Şarkılar” albümünde seslendirdiği “Mendilimin Yeşili” şarkısı ve Ümmid-i Aşkım Fikriye isimli albümünü sunmak üzere Serap Yenici yer aldı.

Programa, CHP İstanbul Milletvekili TBMM Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları Av. Hüsnü Yeşilyurt, Gökhan Yüksel, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, bir önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, SAMDEF Genel Başkanı Metin Şener, Yönetim Kurulu üyeleri, SAMDEF kurucu Başkanı Av. Dilek Kiraz Beniz, SAMDEF Genel Başkanı Metin Şener’in babası ve Kırkpınar Başpehlivanı Osman Şener, SAMDEF’in bünyesinde yer alan 27 derneğin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve yaklaşık bin dernek üyesi katıldı.

Bu arada SAMDEF’e hizmetleri geçenlere birer teşekkür Plaketi sunuldu. Gecede gönüllerince eğlenen dernek üyeleri bir yıl sonra aynı yerde bir araya gelinmesi dileğiyle adadan ayrıldılar.

Gecenin sponsorluğunu ise SAMDEF Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yalçın Öz’ün sahibi olduğu Öz Çoruh İnşaat üstlendiği belirtildi.

Haber: Fethi Satıcı