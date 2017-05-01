AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ‘A takımı’

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresiyle belli oldu.

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’ni Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, parti içi kurulları da belli oldu. Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri de belli oldu.

MKYK ASİL ÜYELER

Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, E. Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan, Zeynep Alkış

MKYK YEDEK ÜYELER

Derya Bakbak, Mustafa Kurt, Şişman Boyraz, Ayşegül Esra Atik, Yıldız Seferinoğlu, Fevai Aslan, Nurdan Şanlı, Murat Yıldırım, Ahmet İnal, Mahmut Gürcan, Hatice Dudu Özkal, Murteza Zengin, Hülya Nergis, Serpil Özarslan, Şadiye Öztürk, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Hilmi Dülger, Emrullah Gür, Ahmet İzi, Salih Çağdaş, Mustafa Demir, İshak Gazel, Bünyamin Demir, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Kılıç

MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

Ali Özkaya, Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk, Serap Yahşi Yaşar, Zeynep Yıldız

MERKEZ DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELER

Hurşit Yıldırım, Ahmet Sami Ceylan, Oya Eronat, Salih Cora, Salih Çetinkaya

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU ASİL ÜYELER

Aziz Babuşçu, Vedat Bilgin, Şamil Tayyar

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU YEDEK ÜYELER

Tahir Öztürk, Ömer Özkartal

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU

Ahmet Cemil Tunç, Mustafa Ünal, Halide İncekara, Güldal Akşit, Nihat Eri

SİYASİ ERDEM VE ETİK KURULU YEDEK ÜYELER

Ekrem Çelebi, Arzu Aydın