Talat, Meslek liselerine mali müşavir atanmalı!

Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat YAVUZ çok önemli bir konuyu dile getirdi. Talat, ” Meslek Liselerinde görev yapan Koordinatör Müdür Yardımcıları isyanda. Öğrencilere verilen sigortalı olma hakkı, okullara çok büyük iş yükü getirdi. Eğitim işiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan SGK işlemleri, hizmet içi eğitim verilmeden ve planlama yapacak zaman tanınmadan uygulamaya konulunca idareciler çok zor durumda kaldı.

12. sınıflarda, “İşletmelerde Beceri Eğitimi” dersi kapsamında ve 10. Sınıftan itibaren atölyelerde oluşan kaza risklerine karşı öğrencilerin sigortalı yapılması, işletmelere destek ödemesi işlemleri, ayrı bir birimin yapacağı kadar iş yükü anlamına geliyor. Şöyle ki:

10. sınıfta bütün öğrencilerin sigorta girişleri yapılıyor.

Açık Lisede kayıtlı bütün öğrencilerin sigorta girişleri yapılıyor.

Öğrencilerin staj için gittiği işletmelere destek ödemeleri yapılıyor.

Nakil giden ve nakil gelen öğrencilerin giriş-çıkışları yapılıyor.

Destek ödemeleri için her ay öğrencilerin devamsızlıkları işlenerek pirim hesabı yapılıyor.

Bir müdür yardımcısının, okulun normal idari iş bölümünün yanında, binin üzerinde öğrencinin sigorta işlemlerinden sorumlu olduğunu düşünürsek; nakiller, devamsızlıklar, girmek zorunda olduğu altı saat ders, yazışmalar ve toplantılarla bir kişinin normal mesai saatleri içinde üstesinden gelebileceği bir iş olmadığı hemen anlaşılır.Bu kadar iş yükünün yanında, yüklenen yasal mesuliyetler, kesilen para cezalarıyla artık bu yük çekilmez hale geldi diyor koordinatör müdür yardımcıları.

Destek ödemeleri için ilgili işletmelerin bilgilerini paylaşmamaları, açık lise öğrencilerinin başka işlerde çalışırken geçirmeleri muhtemel kazaların takibinin imkânsız olması çözüm bekleyen problemler olarak durmaktadır. Okul idarecilerinin, “işveren” sorumluluğu ile sorumlu tutulması, her okulun binin üzerinde çalışanı olan işletme gibi yasal sorumluluk altında olması yürütülebilir bir durum değildir.Neler yapılabilir?

Okullar işveren konumundan çıkarılabilir.

Muhasebe işlemleri için hizmet alım ödeneği ayrılabilir,

Her 500 sigortalı öğrenci için ilave bir müdür yardımcısı normu verilebilir.

İşlemleri daha hızlı yapacak; e-okul, SGK, Banka, Mal Müdürlüğü veri tabanından bilgileri süzecek yazılım geliştirilebilir. E okul sisteminde kayıtlı olan meslek lisesi öğrencilerine SGK Sigorta hizmeti otomatik olarak uygulayabilir.

Cezalar esnetilebilir.

Büyük firmalara mali destek yerine vergi muafiyet oranı yükseltilebilir,

İşletmelere katkı ödemesinde okullar, Mal Müdürlüğü ile banka arasından çıkarılabilir.

Cezalar, sigorta giriş-çıkışları, işletmelere yapılacak destek ödemeleri işlemlerinin okullara bırakılmaması için düzenlemeler yapılabilir.

Normal bir muhasebe veya mali müşavirlik firmasından üç beş kişinin yaptığı işleri, okuldaki diğer sorumluluklarının üzerine ekleyerek bir müdür yardımcısına yüklenmesi ne insani bir uygulama ne de sürdürülebilir bir düzendir. İdarecilerin artan iş yükü, ağırlaşan sorumlulukları ve taşıdığı riskleri de göz önünde bulundurarak acilen önlem alınması gerekmektedir. Bu kadar yük hizmet içi eğitimle de üstesinden gelinecek gibi değildir. Okullara mali müşavir atayarak ayrı bir birim kurmak, yeni bir büro oluşturmak bile düşünülmelidir.