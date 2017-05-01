Kartal’da 19 Mayıs coşkusu Kıraç konseriyle yaşandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kartal’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayan Ata’ya saygı yürüyüşü Kartal Meydanı’nda düzenlenen Kıraç konseri ile son buldu.

Kartallı Kazım Meydanı’nda Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği Bando Ekibi’nin; Cumhuriyet, İzmir ve 10. Yıl Marşlarını söylemesi ile başlayan tören, gitarist Hüseyin Şafak Kani’nin konseri ile devam etti. Motosikletli gruplarla sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüşte binlerce vatandaş, Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüdü. Marşlar söyleyen grup, yürüyüş boyunca meşalelerle coşkuyu üst düzeye çıkardı. Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; eşi Feray Öz ile kızı Zeynep Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yönetimi, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gürsel Öğüt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce Kartallı vatandaş katıldı.

“Manevi değerlerimize dil uzatmalarına izin vermeyeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yürüyüşün ardından Kartal Meydanı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağına vurgu yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin tabelasının yok olmasına ‘hayır’ deriz. Biz, Atatürk’ün annesine, kız kardeşine dil uzatılmasına ‘hayır’ deriz. Biz, Türkiye’nin manda olmasına ‘hayır’ deriz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı gençliğe armağan etmiştir. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Kartallı Kazım’ı her sene 1 Kasım’da mezarı başında anarız. 10 Kasım’da da Ata’mızı anarız. Kartallı Kazım Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Onlar, Atatürk’e hakaret edenleri mahkûm etmiyor olabilirler; ama bizim gönlümüzde, vicdanımızda mahkûmdurlar. Hiçbir şekilde manevi değerlerimize dil uzatmalarına izin vermeyeceğiz. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün konuşmasının ardından ünlü sanatçı Kıraç söylediği birbirinden güzel şarkılarla Kartal Meydanı’nda toplanan binlerce kişiyi coşturdu. Konserin sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, böylesine özel bir günde Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattığı için Kıraç’a teşekkür ederek günün anısına Kartal heykelciği takdim etti. Cenan Çamyurdu ve Taner Özsoy ise Kartal heykelciğini Kıraç’ın elinden aldı.