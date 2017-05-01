Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Gençlik, Genel, Manşet » Kartal’da 19 Mayıs coşkusu Kıraç konseriyle yaşandı
Kartal’da 19 Mayıs coşkusu Kıraç konseriyle yaşandı
Kartal’da 19 Mayıs coşkusu Kıraç konseriyle yaşandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kartal’da düzenlenen törenlerle kutlandı. Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayan Ata’ya saygı yürüyüşü Kartal Meydanı’nda düzenlenen Kıraç konseri ile son buldu.

Kartallı Kazım Meydanı’nda Dr. Arif Şanlı Musiki Derneği Bando Ekibi’nin; Cumhuriyet, İzmir ve 10. Yıl Marşlarını söylemesi ile başlayan tören, gitarist Hüseyin Şafak Kani’nin konseri ile devam etti. Motosikletli gruplarla sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüşte binlerce vatandaş, Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüdü. Marşlar söyleyen grup, yürüyüş boyunca meşalelerle coşkuyu üst düzeye çıkardı. Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ne Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün yanı sıra; eşi Feray Öz ile kızı Zeynep Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediye Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yönetimi, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gürsel Öğüt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce Kartallı vatandaş katıldı.

“Manevi değerlerimize dil uzatmalarına izin vermeyeceğiz”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, yürüyüşün ardından Kartal Meydanı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağına vurgu yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi: “Biz, Türkiye Cumhuriyeti’nin tabelasının yok olmasına ‘hayır’ deriz. Biz, Atatürk’ün annesine, kız kardeşine dil uzatılmasına ‘hayır’ deriz. Biz, Türkiye’nin manda olmasına ‘hayır’ deriz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı gençliğe armağan etmiştir. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Kartallı Kazım’ı her sene 1 Kasım’da mezarı başında anarız. 10 Kasım’da da Ata’mızı anarız. Kartallı Kazım Meydanı’ndan Atatürk Anıtı’na yürüyüşlerimize devam edeceğiz. Onlar, Atatürk’e hakaret edenleri mahkûm etmiyor olabilirler; ama bizim gönlümüzde, vicdanımızda mahkûmdurlar. Hiçbir şekilde manevi değerlerimize dil uzatmalarına izin vermeyeceğiz. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün konuşmasının ardından ünlü sanatçı Kıraç söylediği birbirinden güzel şarkılarla Kartal Meydanı’nda toplanan binlerce kişiyi coşturdu. Konserin sonunda Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, böylesine özel bir günde Kartallılara unutulmaz bir gece yaşattığı için Kıraç’a teşekkür ederek günün anısına Kartal heykelciği takdim etti. Cenan Çamyurdu ve Taner Özsoy ise Kartal heykelciğini Kıraç’ın elinden aldı.

📆 20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

baskani Sancaktepe istanbul meclis Eğitim yeni turkiye parti universitesi belediyesi cocuk GÜNCEL ahmet maltepe ziyaret kartalda proje kartalspor yazici kaza huseyin sultanbeyli chp kartal gunu ak anma yardim Sağlık koleji pendik Altinok mehmet baskan mutlu Belediye tuzla futbol oz Spor şimşek sadi kadikoy merkezi mac