Şimşek gençler öğrendi, yaptı, sergiledi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi öğrencilerinin Sosyal Bilimler derslerinde öğrendiklerinden esinlenerek ürettiği ilginç projeler, Sosyal Bilimler Şenliğinde sergilendi. Okul lobisinde oluşturulan stantlarda sergilenen eserler arasında maketler, dergiler ve afiş çalışmaları yer aldı. Okulun kurucusu Ahmet Şimşek serginin açılışında yaptığı konuşmada öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

“Öğrendikleri konuların somut hallerini gösterdiler.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Dersleri Bölüm Başkanı Nevin Çömez yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Sosyal Bilimler şenliğimizi geleneksel hale getirdik. Öğrencilerimizin hayal gücüyle yaptıkları maket, dergi ve afiş çalışmalarını herkese örnek teşkil etmesi için sergiledik. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin konuları özümsemelerini, anlayabilmelerini, soyut kavramları somutlaştırmalarını, birebir yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz bu süreçte çok özel dergiler hazırladılar ve Osmanlı’dan Cumhuriyete geçişteki gelişmeleri daha yakından kavradılar. Afişleri ve tarih şeritlerini hazırlarken görsel ve uzamsal zekayı kullanarak dizayn etmeyi öğrendiler ve bunu yaparken de sözel becerilerini geliştirdiler. Maket çalışmalarıyla bedensel-kinestetik zekayı kullandılar ve yaparak yaşayarak öğrendiler. Coğrafya proje ödevlerinde ise kayaçları inceleyerek, kayaçların rengini, dokusunu, özelliklerini birebir gördüler. Rüzgar gülü, peribacaları, toprak horizonları, Dünya’nın yapısını, menderesleri, fay çeşitlerini, köprülerimizin maketlerini yaparak hem el işi kabiliyetlerini geliştirdiler, hem de eğlenerek öğrenme fırsatını yakaladılar. En önemlisi de projeleri sergileyerek, öğrendikleri konuların somut hallerini diğer arkadaşlarına gösterdiler.”