Pendik Belediyesinden, İbrahim Erkal hatıra ormanı ve Kültür Merkezi

Pendik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal adına her ağaca bir şarkısının isminin verileceği hatıra ormanı ve yapılmakta olan kültür merkezlerinden birisine sanatçının isminin verileceğini açıkladı.

Bu açıklama sanatçının vefatının 7. gününde Maltepe’de faaliyet gösteren Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfında düzenlenen anma programında Ahmet Ağırman tarafından dile getirildi.

Hatıra ormanı önerisi Adavapuru Şakir’den. İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Ağırman, Kuran-ı Kerim okunduğu anma programında yaptığı konuşmada hem İbrahim Erkal ile ilgili duygularını dile getirirken hemde Pendik Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Anma programına çok sayıda bay bayan davetli katılırken vefalı sanatçılar Bedirhan Gökçe, İsmail Hazar, Yağız, Halis Topal, İsmail Bingöl, Burhan Topal, Dilek Şimşek, Ayaz’da yalnız bırakmadıkları gözlendi.