Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Genel, Magazin, Manşet, Pendik » Pendik Belediyesinden, İbrahim Erkal hatıra ormanı ve Kültür Merkezi
Pendik Belediyesinden, İbrahim Erkal hatıra ormanı ve Kültür Merkezi
Pendik Belediyesinden, İbrahim Erkal hatıra ormanı ve Kültür Merkezi

Pendik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal adına her ağaca bir şarkısının isminin verileceği hatıra ormanı ve yapılmakta olan kültür merkezlerinden birisine sanatçının isminin verileceğini açıkladı.

Bu açıklama sanatçının vefatının 7. gününde Maltepe’de faaliyet gösteren Erzurumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfında düzenlenen anma programında Ahmet Ağırman tarafından dile getirildi.

Hatıra ormanı önerisi Adavapuru Şakir’den. İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Ağırman, Kuran-ı Kerim okunduğu anma programında yaptığı konuşmada hem İbrahim Erkal ile ilgili duygularını dile getirirken hemde Pendik Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Anma programına çok sayıda bay bayan davetli katılırken vefalı sanatçılar Bedirhan Gökçe, İsmail Hazar, Yağız, Halis Topal, İsmail Bingöl, Burhan Topal, Dilek Şimşek, Ayaz’da yalnız bırakmadıkları gözlendi.

📆 19 Mayıs 2017 Cuma 21:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

kartalspor parti chp merkezi kartalda sultanbeyli Eğitim kaza oz Spor universitesi mutlu maltepe pendik yardim gunu futbol huseyin sadi meclis şimşek yazici cocuk Altinok Sağlık kartal koleji baskan kadikoy baskani anma turkiye proje tuzla ak Belediye ahmet mehmet Sancaktepe yeni GÜNCEL istanbul belediyesi mac ziyaret