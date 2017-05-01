Aleyna Tilki’ye Burdur’da sevgi seli

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesin de Burdur da düzenlenen açik hava konserinde sahneye çıkan Aleyna TİLKİ, yağmur çamur dinlemedi. Burdur’u gün boyu etkisi altına alan yoğun fırtına ve yağmura rağmen konser alanını saatler öncesinden hınca hınç dolduran sevenlerinin karşısına çıkan Genç Sanatçı Aleyna TİLKİ hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sanatçı bu dünyadan türkü albümü yapmadan gitmek istemiyorum dedi. Konser boyunca kendisine hediye edilen oyuncakları tek tek sahnede kabul eden Sanatçı Aleyna TİLKİ gösterilen sevgi seline karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Burdur tarihinde ilk kez bir konsere 12 bin kişinin katılım gösterdiğini belirten yetkililer Aleyna TİLKİ ye kentin tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ettiler.