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Aleyna Tilki’ye Burdur’da sevgi seli
Aleyna Tilki’ye Burdur’da sevgi seli

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesin de Burdur da düzenlenen açik hava konserinde sahneye çıkan Aleyna TİLKİ, yağmur çamur dinlemedi. Burdur’u gün boyu etkisi altına alan yoğun fırtına ve yağmura rağmen konser alanını saatler öncesinden hınca hınç dolduran sevenlerinin karşısına çıkan Genç Sanatçı Aleyna TİLKİ hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sanatçı bu dünyadan türkü albümü yapmadan gitmek istemiyorum dedi. Konser boyunca kendisine hediye edilen oyuncakları tek tek sahnede kabul eden Sanatçı Aleyna TİLKİ gösterilen sevgi seline karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

 

Burdur tarihinde ilk kez bir konsere 12 bin kişinin katılım gösterdiğini belirten yetkililer Aleyna TİLKİ ye kentin tanıtımına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ettiler.

📆 19 Mayıs 2017 Cuma 20:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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