Kartal’da ormanlık alanda 10 kilo A-4 patlayıcı bulundu

Kartal’da ihbar üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 10 kg A-4 patlayıcı buldu. Uzaktan telsiz kumandalı plastik patlayıcı bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, polis olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul’da polisin dikkati büyük bir faciayı önledi. Kartal Çarşı Mahallesi Kıraç Sokak’ta Ağaçlık Alan içerisinde şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polis ormanlık alanda çalılıkların arasında gizlenmiş siyah poşet içerisinde kahverengi bantla sarılı üzerinde düzenek ve kablo tertibatı bulanan paket olduğun fark etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bomba imha uzmanları kontrollü bir şekilde pakete müdahale ederek patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede yaklaşık 10 kg. ağırlığında A-4 cinsi olduğu öğrenilen uzaktan telsiz kumandalı plastik patlayıcı olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.