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Kartal’da ormanlık alanda 10 kilo A-4 patlayıcı bulundu
Kartal’da ormanlık alanda 10 kilo A-4 patlayıcı bulundu

Kartal’da ihbar üzerine ormanlık alanda inceleme yapan polis ekipleri yaklaşık 10 kg A-4 patlayıcı buldu. Uzaktan telsiz kumandalı plastik patlayıcı bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilirken, polis olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul’da polisin dikkati büyük bir faciayı önledi. Kartal Çarşı Mahallesi Kıraç Sokak’ta Ağaçlık Alan içerisinde şüpheli paket olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polis ormanlık alanda çalılıkların arasında gizlenmiş siyah poşet içerisinde kahverengi bantla sarılı üzerinde düzenek ve kablo tertibatı bulanan paket olduğun fark etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bomba imha uzmanları kontrollü bir şekilde pakete müdahale ederek patlayıcı düzeneğini etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemede yaklaşık 10 kg. ağırlığında A-4 cinsi olduğu öğrenilen uzaktan telsiz kumandalı plastik patlayıcı olduğu belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

📆 17 Mayıs 2017 Çarşamba 18:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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