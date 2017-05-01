Nihat Erim İlkokulu 3. Satranç Turnuvası gerçekleşti

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kartal Belediyesi ve Nihat Erim İlkokulu işbirliği ile 3.Satranç Turnuvası düzenlendi.

Kartal Nihat Erim İlkokulu’nda 13-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada 2 farklı kategoride yer alan öğrenciler satranç tahtası üzerinde oyun becerilerini ortaya koydu. Minikler ve Küçükler olmak üzere 2 farklı kategoride, iki güne bölünen turnuvanın finalinde Minikler kategorisinde; Ediz Güneş birinci, Oğuzhan Bilal Gücukodacı ikinci, Alper Tolga Alsac üçüncü olurken Küçükler kategorisinde; Doruk Ülker birincilik, Rüzgar Bulut Aksöz ikincilik, Yiğit Bakan ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kartal Milli Eğitim Okul Sporları Şenliği Satranç Turnuvası, 13 Mayıs’ta Nihat Erim İlkokulu’nda yapılan törenle başladı. İlk gün Minikler ve Küçükler kategorisinde yer alan ve çevre ilçe ilkokullarından 300 öğrencinin de katılım sağladığı turnuvanın açılışını; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve Eşi Feray Öz, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza Aka, Kartal İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Nihat Erim İlkokulu Müdürü Sabri Baltacı, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Kartal Belediyespor Satranç Antrenörü Besim Baş gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan turnuvanın açılışında kısa bir konuşma yapan Nihat Erim İlkokulu Müdürü Sabri Baltacı, satranç öğrenen çocukların iyi düşünebilen bireyler haline gelmelerinin yanı sıra; ahlaklı insanlar olarak yetiştiklerini kaydederek Kartal’ın, satrancın merkezi haline gelmesinde büyük emeği geçen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür etti.

Kartal ve komşu ilçelerden toplam 300 öğrencinin katıldığı turnuvanın ödül töreni ise 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. 6 tur üzerinden 2 gün süren turnuvada her kategoride ilk 3’e giren öğrencilere bisiklet ve kupa ilk 10’a girenlere ise madalya verildi. Yoğun katılımın olduğu turnuvada minikler hamlelerini yarıştırırken dışarıda kendilerini bekleyen ailelerinin de heyecanı gözlerinden okunuyordu. Satranç turnuvasının başlamasının ardından Nihat Erim İlkokulu Müdürü Sabri Baltacı, turnuvada emeği geçenlere çiçek takdim ederken ayrıca 2016-2017 eğitim öğretim yılında okullarına yaptıkları desteklerden dolayı Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Başkan Altınok Öz de okullara olan desteklerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini belirtti.