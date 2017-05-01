Kekilli’nin “Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz” şarkısını INNA’dan dinleyin

Dünyada ve ülkemizde şarkılarıyla bilinen INNA, geçtiğimiz ay “Gimme gimme” şarkısının promosyon çalışmalarıyla alakalı Türkiye’ye geldi. Katıldığı bir radyo programında dinleyicileri Türkçe konuşarak şaşırtan sanatçı, Murat Kekilli’ye ait “Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz” şarkısını mırıldanarak bu şarkıyı çok sevdiğini söyledi.

Şarkısının bir yabancı sanatçı tarafından beğenilmesi ve söylenilmesi karşısında Murat Kekilli, “Melodiler ne vize, ne pasaport ne de sınır tanımazlar. Onun yerine, kalpten kalbe var olan ve görünmeyen yolu kullanırlar. Müziğin dilinin ve renginin olmaması beraberinde evrenselliği getirir. Şarkılar paylaştıkça ölümsüzleşir” diyor.

Dünyanın bir çok yerinde kendine özgü dinleyici kitlesi oluşturan, “Bu akşam ölürüm”, “salını salını” ve “eşek gözlüm” gibi sayısız melodilere imza atan Kekilli “yakında yeni ve ölümsüz melodilerle kalbinizin kapısını çalabilirim” müjdesini verdi.