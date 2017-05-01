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Kekilli’nin “Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz” şarkısını INNA’dan dinleyin
Kekilli’nin “Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz” şarkısını INNA’dan dinleyin

Dünyada ve ülkemizde şarkılarıyla bilinen INNA, geçtiğimiz ay “Gimme gimme” şarkısının promosyon çalışmalarıyla alakalı Türkiye’ye geldi. Katıldığı bir radyo programında dinleyicileri Türkçe konuşarak şaşırtan sanatçı, Murat Kekilli’ye ait “Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz” şarkısını mırıldanarak bu şarkıyı çok sevdiğini söyledi.

Şarkısının bir yabancı sanatçı tarafından beğenilmesi ve söylenilmesi karşısında Murat Kekilli, “Melodiler ne vize, ne pasaport ne de sınır tanımazlar. Onun yerine, kalpten kalbe var olan ve görünmeyen yolu kullanırlar. Müziğin dilinin ve renginin olmaması beraberinde evrenselliği getirir. Şarkılar paylaştıkça ölümsüzleşir” diyor.

Dünyanın bir çok yerinde kendine özgü dinleyici kitlesi oluşturan, “Bu akşam ölürüm”, “salını salını” ve “eşek gözlüm” gibi sayısız melodilere imza atan Kekilli “yakında yeni ve ölümsüz melodilerle kalbinizin kapısını çalabilirim” müjdesini verdi.

📆 16 Mayıs 2017 Salı 21:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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