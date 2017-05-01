İNDER, inşaat sektöründeki üretici ve tedarikçileri bir araya getirdi

İNDER Üyelerinin 300 Milyonluk İkili Görüşmeleri

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyesi 20 inşaat firması ile Türkiye’nin önde gelen 20 inşaat malzeme üreticisi, “Yaratıcı İş Görüşmeleri Toplantısı”nda bir ara geldi. Yaklaşık 300 milyon liralık iş hacminin ele alındığı “bire bir” iş görüşmelerinin odak noktası; inşaatlarda kullanılan malzeme ve işçilik kalitesinin daha da artırılması oldu. İNDER yönetimi, toplu görüşmeler sonucu ortaya çıkan düşük maliyet avantajının konut alıcılarına yansıyacağının müjdesini verdi.

İNDER tarafından düzenlenen “Yaratıcı İş Görüşmeleri Toplantısı”nda hazır bulunan İNDER üyesi 20 seçilmiş konut yapı müteahhidi yöneticileri ve satın alma müdürleri, projelerine hizmet ve malzeme tedarik eden 20 büyük tedarikçi firmanın üst düzey yöneticileriyle bire bir görüştü. Müteahhitler, görüştükleri tedarikçi firmalara projelerinde kullanmak istedikleri malzeme ve hizmet kalitesini anlattı. Tedarikçi firmalar ise sundukları yenilikçi ürünleri ve çözüm önerilerini masaya yatırdılar.

İnşaat sektöründe “Kalite” ve “Güven” kavramlarının en değişmez kavramlar olduğunu belirten İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, bu amaçtan yola çıkarak Yaratıcı İş Görüşmeleri Toplantısı’nın düzenlendiğini açıkladı. Durbakayım, sektöre katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu toplantının yılın sonuna doğru tekrar yapılacağını da sözlerine ekledi.

Sektörde son iki yıl üst üste yaşanan satış rekorlarının müteahhitler üzerinde büyük bir sorumluluk getirdiğini ifade eden İNDER Başkan Vekili Engin Keçeli ise “Konut alıcılarının tercih ve teveccühleriyle sağlanan bu satışların devamı için sahip olduğumuz tüm avantajları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarının üst düzey yetkilileri maliyetleri daha da düşürmek ve malzeme kalitesini artırmaya çalışıyor. Bunun için toplantıya davet ettiğimiz tedarikçi firmalarla uzun vadeli ve yüksek hacimli iş görüşmeleri yaptılar. Bu görüşmelerden hem üretici firma, hem tedarikçi firma avantajlı çıktı. Ancak en avantajlı kesim konut alıcıları olacak. Bu görüşmelerden elde edilecek her türlü fiyat avantajı, konut fiyatlarının sabit kalması için kullanılacak” şeklinde konuştu.

Yaratıcı İş Görüşmeleri Toplantısı’nı Eyüp Ensar Saral (Saral İnşaat), İrfan Aşçıoğlu (Aşçıoğlu İnşaat) ve Seçkin Kaplan (Mas Mekanik) tarafından çok özenle hazırlandığını aktaran Engin Keçeli konuşmasının devamında “İNDER üyeleri olarak 50’ye yakın projemizin kapılarını bu toplantımıza katılan tedarikçilere açtık. Görüşmelere gelen tedarikçi firmaların sunduğu hizmet ve ürünlerin mevcut projelerdeki maliyeti yaklaşık 300 milyon lira civarında olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir dönemde iş potansiyeli yaratarak herkese katma değer sağlamak istedik” açıklamasında bulundu.

İNDER Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla 9 Mayıs 2017 Salı günü Yapı Endüstri Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda; 3S Kale Gayrimenkul, Ağaoğlu, Artaş Grubu, Aşçıoğlu, Canan Yapı, DAP Yapı, Dekar, Demir İnşaat, Demirli İnşaat, Doğa Şehircilik, Ege Yapı, Fer Yapı, Haldız Grup, Keten, Merttaş Yapı AŞ, Nuhoğlu, Nef, Ofton, Özyurtlar, Pana Yapı, Saral, Seba İnşaat, Şua, Tahincioğlu ve Teknik Yapı’dan oluşan İNDER üyeleri hazır bulundu.

Arçelik, Duravit, Yolbulan Demir, Daikin, Boğaziçi Beton, Özler İskele, İzoser, Hyundai, Gürsan Alüminyum, Aksa Jeneratör, Akın Alüminyum, Teksan Jeneratör, Kone, Viessmann, Güneyliler Yapı, Faberss Mermer, Schneider, Bayraktar Elektrik, Nolte Mutfak, Kale Kapı ve Dora Botanik’ten oluşan tedarikçi firmalar ise İNDER üyesi inşaat firmalarına en son çıkan yenilikçi ürünlerini, hizmetlerini ve çözüm önerilerinin sundular.

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