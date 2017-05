Ahmet Şimşek’te geleceğin bilim insanları yetişiyor

Ahmet Şimşek Ortaokulu Öğrencilerinin Fen Bilimleri derslerinde öğrendiklerinden esinlenerek ürettiği ilginç projeler Bilim şenliğinde sergilendi.

Fen Bilimleri Zümresi öğretmenleri Aysun Kaba Erol, Hidayet Talay, Canan Günaydın, Medine Çelebioğlu, Engin Pak ve Kübra Bozdoğan’ın danışmanlığında gerçekleştirilen “Bilim Şenliği 2017” kapsamında, okul lobisinde kurulan stantlardaki projeleri izleyenler hayranlıklarını gizleyemediler.

“Sergimiz çok beğenildi.”

Ahmet Şimşek Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı Aysun Kaba Erol Bilim şenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz muhteşem bir çalışmaya daha imza attılar. Bilim şenliğimizde 100’e yakın deney sergilendi. Öğrencilerimizin, Fen Bilimleri alanlarında yaptığı projeleri birbirleriyle paylaşmalarına imkan sağlayan sergimiz çok beğenildi. Bilim şenlikleri hayal gücüyle yaratıcılığın birleşimidir. Öğrenciler, bu etkinliklerle bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark eder. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bizler de araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, ezberci zihniyetten uzak, akılcı düşünme becerisine sahip beyinler yetiştirebilmek amacıyla çalışıyoruz. 5, 6 ve 7. Sınıflardan öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen şenliğimizde Tesla bobinlerinden, yüzey gerilimin oluşumuna… Yanardağlardan, sonsuz görüntü oluşumunu gösteren aynalara… Depreme dayanıklı yapılardan, patatesin enerjisini kullanarak saat pili oluşturmaya… Temizlik için annelere mor terlikten, limon çekirdeğinden limon ağacı yetiştirmeye… Kuru buzun görsel şovlarından, firavunun yılanlarına… Fil macunundan, kimyacının kibritine… Okuldaki yemekte kullanılan malzemelerden, atık olan kabuklardan sirke yapımına kadar birçok deney gerçekleştirdik. Bu şenlikte çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride büyük buluşların mimarı olabilirler. Eminim ki bu tür proje çalışmalarının her biri, ileride başarılı çalışmalara atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Onların her biri, birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bilim şenlikleri öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisidir.” dedi.

“Onlarla gurur duyuyoruz.”

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli ise şunları söyledi; “Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte çok büyük emek harcayarak bilimsel projelerini sergilediler. Onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum.”