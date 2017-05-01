Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Genel, Manşet » Ahmet Şimşek’te geleceğin bilim insanları yetişiyor
Ahmet Şimşek’te geleceğin bilim insanları yetişiyor
Ahmet Şimşek’te geleceğin bilim insanları yetişiyor

Ahmet Şimşek Ortaokulu Öğrencilerinin Fen Bilimleri derslerinde öğrendiklerinden esinlenerek ürettiği ilginç projeler Bilim şenliğinde sergilendi.

 

Fen Bilimleri Zümresi öğretmenleri Aysun Kaba Erol, Hidayet Talay, Canan Günaydın, Medine Çelebioğlu, Engin Pak ve Kübra Bozdoğan’ın danışmanlığında gerçekleştirilen “Bilim Şenliği 2017” kapsamında, okul lobisinde kurulan stantlardaki projeleri izleyenler hayranlıklarını gizleyemediler.

 

“Sergimiz çok beğenildi.”

 

Ahmet Şimşek Ortaokulu Fen Bilimleri Zümre Başkanı Aysun Kaba Erol Bilim şenliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz muhteşem bir çalışmaya daha imza attılar. Bilim şenliğimizde 100’e yakın deney sergilendi. Öğrencilerimizin, Fen Bilimleri alanlarında yaptığı projeleri birbirleriyle paylaşmalarına imkan sağlayan sergimiz çok beğenildi. Bilim şenlikleri hayal gücüyle yaratıcılığın birleşimidir. Öğrenciler, bu etkinliklerle bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark eder. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bizler de araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, ezberci zihniyetten uzak, akılcı düşünme becerisine sahip beyinler yetiştirebilmek amacıyla çalışıyoruz. 5, 6 ve 7. Sınıflardan öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen şenliğimizde Tesla bobinlerinden, yüzey gerilimin oluşumuna… Yanardağlardan, sonsuz görüntü oluşumunu gösteren aynalara… Depreme dayanıklı yapılardan, patatesin enerjisini kullanarak saat pili oluşturmaya… Temizlik için annelere mor terlikten, limon çekirdeğinden limon ağacı yetiştirmeye… Kuru buzun görsel şovlarından, firavunun yılanlarına… Fil macunundan, kimyacının kibritine… Okuldaki yemekte kullanılan malzemelerden, atık olan kabuklardan sirke yapımına kadar birçok deney gerçekleştirdik. Bu şenlikte çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride büyük buluşların mimarı olabilirler. Eminim ki bu tür proje çalışmalarının her biri, ileride başarılı çalışmalara atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır. Onların her biri, birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bilim şenlikleri öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisidir.” dedi.

 

“Onlarla gurur duyuyoruz.”

 

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli ise şunları söyledi; “Öğrencilerimiz, öğretmenleriyle birlikte çok büyük emek harcayarak bilimsel projelerini sergilediler. Onlarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum.”

📆 16 Mayıs 2017 Salı 13:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

belediyesi baskan yeni ahmet ak chp Belediye cocuk oz mehmet şimşek Sağlık turkiye ziyaret Eğitim tuzla sadi yardim anma Sancaktepe gunu universitesi proje kartalspor baskani futbol mutlu huseyin meclis Spor Altinok parti merkezi kaza istanbul pendik kadikoy yazici koleji maltepe kartalda GÜNCEL mac kartal sultanbeyli