Baykal, Yüksel Çiftçi’nin nikah şahidi oldu

Kartal Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe Başkanı Yüksel Çiftçi’nin nikah şahitliğini Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal yaptı.

İnci isimli Yat’ın güvertesinde ve deniz ortasında kıyılan nikah törenine Deniz Baykal’ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekilleri Ali Özcan, Mehmet Sevingen, İlhan Kesici, Gamze İlgezdi, CHP PM üyesi Hüsnü Süslü, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, eşi Feray Öz Hanım efendi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İl eski Genel Meclis üyesi Görkem Akdağ, Kartal Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan, Kartal Belediyesi CHP Meclis üyesi Taner Özdemir, eski Meclis üyeleri Atilla Duman, Binali Karaman, Cem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Turan Çiftçi ve seçkin bir davetli topluluğunun katılması özellikle dikkat çekti. Bu arada Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz ve eşi bir başka programa yetişmek için yat denize açılmadan indikleri görüldü.

ÇİFTÇİ’NİN NİKÂHINI İLGEZDİ KIYDI

Dr. Meryem AZRA ile hayatını birleştiren Yüksel Çiftçi’nin nikahını Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi kıyarken Çifçi’nin Nikah şahitliğini Deniz Baykal Yaptı. Bu arada bazı davetliler Deniz Baykal, Mehmet Sevigen, İlhan Kesici ve Ali Özcan ile fotoğraf çektirmeleri de gözlerden kaçmadı. Baykal nikah töreninde yapmış olduğu kısa konuşmada genç evlilere mutluluk diledi ve evlenme cüzdanını doktor gelin Meryem AZRA Çiftçi’ye teslim etti.

ÖZDEMİR VE CAN COŞTURDU

Nikah merasiminden lüks yatın güvertesinde verilen resepsiyon sonrasında yatın alt katında konuklara yemek ikramı yapıldı. Bu arada Yüksel Çiftçi’nin yakın arkadaşı ve Kartal Belediyesi Meclis üyesi Taner Özdemir ve bayan sanatçı Nilgün Can hanım efendinin türküleri ile coşan davetliler halay çektiler ve gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Haber: Fethi SATICI