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Engelliler Farkındalık Haftası Programı düzenlendi
Engelliler Farkındalık Haftası Programı düzenlendi

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Engelliler Farkındalık Haftası Programı  düzenlendi

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası münasebetiyle Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bir program düzenledi.

Kokteyl ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları örnek çalışmaların yer aldığı sergi açılışıyla başlayan programa Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin ÖZKUL, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Dursun TEYRAN, Bahtiyar ÇAKMAK, Nurullah Sakin GÜZEL, okul müdürleri, sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Şehit Recep Büyük Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi, Yakacık Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Yüksel İlhan Alanyalı Fen Lisesi, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu, Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk İlkokulu, Emir Sencer Ortaokulu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu’nun işbirliğiyle hazırlanan program renkli karelere sahne oldu. Oldukça zengin bir muhtevaya sahip olan programda İstiklal Marşı’nın işaret diliyle okunması, ilahi dinletisi, halk oyunları gösterisi, oratoryo, slayt gösterisi ve türkü performansları yer aldı.

📆 16 Mayıs 2017 Salı 13:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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