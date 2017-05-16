Engelli istihdamında örnek proje “İŞ’TE BEN”

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nin destekli istihdam ve iş koçluğuyla yürüttüğü “İş’te Ben” projesi ile 22 yaşındaki Otizmli Doğukan Kurt artık bir iş sahibi.

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Destekli İstihdam ve İş Koçluğu modelinin yaygınlaştırılması ve uygulanabilirliğini gösterebilmek amacıyla 2016 yılında “İşte Ben” adlı proje başlatıldı. Bu proje ile 22 yaşındaki Otizmli Doğukan Kurt Aralık ayından bu yana Göztepe Medical Park Hastanesinde Ana Depo Görevlisi olarak çalışıyor.

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi İstihdam birimi çalışanlarının aldığı eğitimler sonrasında uygulamaya konulan “İş’te Ben” adlı proje ile Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi İstihdam birimine başvuran otizmli bireylerle çalışılmaya başlandı. Destekli İstihdam ve İş Koçluğu projesi ile öncelikle işe girecek adaylar ön eğitime alındı. Eğitimin amacı ise iş yerinin kurallarını öğretmek, kurallar nedir, nasıl iletişim kurulacak gibi bir takım işyeri eğitimleri vermek.

Kadıköy Belediyesi bünyesinde çalışan firmalarda adaylar için “İş Başı Eğitimleri” yapıldı. İş koçları ile belirli günlerde işe giden adaylar bire bir işyerinde çalışma eğitimi aldılar. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi İstihdam birimi çalışanları, firmaların İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler birimleriyle yaptıkları görüşmeler doğrultusunda “Destekli İstihdam ve İş Koçluğu Projesi”ni anlattılar. Proje kapsamında Göztepe Medical Park Hastanesi ile çalışılmaya başlandı. Hastaneye ” Destekli İstihtam ve İş Koçluğu” eğitimi veren Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi; Otizm Nedir , Otizmle birlikte olmak ne demektir ve bu destekli istihdamın engelli istihdamının birey ve ülke açısından anlamı nedir konularını anlattılar. Proje ile 22 yaşındaki Otizimli Doğukan Kurt Göztepe Medical Park Hastanesi’nde Satın Alma Müdürlüğü Ana Depo Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

“İşte Ben” Projesi

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’nde birim sorumlusu olarak çalışan Demet Gülaldı ” Kadıköy Belediyesi bir yerel yönetim olarak “Destekli İstihdam ve İş Koçluğu” modelini ülkemizde yaygınlaştırılması ve uygulanabilirliğini gösterebilmek amacıyla otizmde istihdamla ilgili bu projeye başladık’’ dedi. Gülaldı; “Projemizin ismi “İşte Ben”. Firmalara “Destekli İstihdam ve İş Koçluğu” projesini anlattık. Bunların içerisinde bir Sağlık Kuruluşu Göztepe Medical Park “biz bunu yapabiliriz” dedi. Adayımızın iş yerinde yapacağı işin tüm adımlarını belirledik, iş arkadaşlarına eğitim verdik ve onlara çalışacağı otizmli bireyi çok ayrıntılı anlattık burada aile de bize çok destek oldu. Bütün bir gününü biz planladık ve oradaki iş arkadaşlarına anlattık. Sonrasında Doğukan’ı işyeriyle tanıştırdık. Bütün özlük haklarıyla işe girişi yapıldı. Doğukan artık oranın bir çalışanı oldu. Biz iş koçu olarak 1 aya yakın bir süre onunla aynı ortamda bulunduk. Çünkü ona ve diğer çalışanlara destek vermemiz gerekiyordu. İşi öğretirken biz yanında bulunduk. Bütün çalışanlar Doğukan’ı çok benimsediler. Öncesinde bizde bütün özelliklerini ortaya koyduğumuz için çok güzel bir kabullenme süreci yaşandı. Biz 6 aylık bir destek süreci düşünürken 1 ayda bitirmeye karar verdik çünkü artık orada bize ihtiyaç olmadı.” dedi.

“Bir işi olmasını çok arzu ediyordum”

Doğukan Kurt’un annesi Filiz Kurt ” İş arayışımız sürekli devam ediyordu etrafımızdaki herkese haberler bırakmıştık. Bir aile dostumuz sayesinde Kadıköy Belediyesi’nin istihdam bürosundan haberdar olduk. Orada yaptığımız görüşmede çalışanlarla çok güzel bir enerji yakaladık aynı dili konuşuyorduk. Kendimi onlara çok yakın hissettim. Doğukan’ı gördüklerinde onlarda bu işe çok uygun olduklarını böyle bir projeye dahil olabileceğimizi söylediler. 10 yaşındayken bir işi olmasını arzu ediyordum. Ama bu benim için hayaldi. Asıl hedefimiz onunda hepimiz gibi bir işi olması sabah gidecek bir yeri olması bizim açımızdan çok önemliydi’’dedi.