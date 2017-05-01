Bu hafta Sosyal Güvenlik Haftası

SGK Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi’nden Sosyal Güvenlik Haftası Kutlama Mesajı

Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta içerisinde kutlanan “SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI’’ bu yıl 15-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanacak.

Kartal’da, “Sosyal Güvenlik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi binasında basın mensuplarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Coşkun BİLGİN : ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu; hayatta karşılaşacağımız sosyal risklere karşı vatandaşları güvence altına alan bir sistemdir. Kişilere doğumdan önce başlayıp, öldükten sonra da aylık bağlama ile devam ederek kişileri güvence altına alan bir kurumun çalışanlarıyız. Bu itibarla vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz bu anlayış çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak üzerimize düşen en önemli görevlerimizden birisi de insanımıza sosyal güvenlik uygulamalarının tanıtılması, hak ve yükümlülüklere ilişkin gerekli bilgilendirmeler yaparak sosyal güvenlik bilincinin oluşturulmasını sağlamaktır.Bu vesile ile kurumdan hizmet alan bütün vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum.’’

Bu amaçla hafta boyunca hizmet bölgemiz olan Kartal’da; Kamu Kurumları, Belediye Başkanlığı, Dernek ve Vakıflar, Sivil Toplum Kuruluşları,İşçi ve İşverenler ziyaret edilerek bilgilendirme yapılacak.Yine hafta boyunca, ilçemizdeki merkezi yerlerde, alışveriş merkezilerinde, semt pazarlarında personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza sosyal güvenlik konusunda sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile ilgili bilgiler verilip, broşürler dağıtacaktır.Emeklilerimiz, gazilerimiz ziyaret edilecek, dört lisede Sosyal Güvenlik Haftası bilgilendirme seminerleri, iki ilkokulda Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri düzenlenecektir.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle sosyal güvenlikte hizmetin yapı taşı olan personellerimize dönük sosyal etkinlikler düzenlenecektir.