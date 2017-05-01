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Bu hafta Sosyal Güvenlik Haftası
Bu hafta Sosyal Güvenlik Haftası

SGK Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi’nden Sosyal Güvenlik Haftası Kutlama Mesajı

 

Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta içerisinde kutlanan “SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI’’ bu yıl 15-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanacak.

 

Kartal’da, “Sosyal Güvenlik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi binasında basın mensuplarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Coşkun BİLGİN : ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu; hayatta karşılaşacağımız sosyal risklere karşı vatandaşları güvence altına alan bir sistemdir. Kişilere doğumdan önce başlayıp, öldükten sonra da aylık bağlama ile devam ederek kişileri güvence altına alan bir kurumun çalışanlarıyız. Bu itibarla vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sahip olduğumuz bu anlayış çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu olarak üzerimize düşen en önemli görevlerimizden birisi de insanımıza sosyal güvenlik uygulamalarının tanıtılması, hak ve yükümlülüklere ilişkin gerekli bilgilendirmeler yaparak sosyal güvenlik bilincinin oluşturulmasını sağlamaktır.Bu vesile ile kurumdan hizmet alan bütün vatandaşların Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum.’’

 

Bu amaçla hafta boyunca hizmet bölgemiz olan Kartal’da; Kamu Kurumları, Belediye Başkanlığı, Dernek ve Vakıflar, Sivil Toplum Kuruluşları,İşçi ve İşverenler ziyaret edilerek bilgilendirme yapılacak.Yine hafta boyunca, ilçemizdeki merkezi yerlerde, alışveriş merkezilerinde, semt pazarlarında personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza sosyal güvenlik konusunda sahip oldukları hak ve yükümlülükler ile ilgili bilgiler verilip, broşürler dağıtacaktır.Emeklilerimiz, gazilerimiz ziyaret edilecek, dört  lisede Sosyal Güvenlik Haftası bilgilendirme seminerleri,  iki ilkokulda Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri düzenlenecektir.

 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Haftası münasebetiyle sosyal güvenlikte hizmetin yapı taşı olan personellerimize dönük sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

📆 16 Mayıs 2017 Salı 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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