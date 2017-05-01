Ezbere Hadis

Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip, Fen Ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun organize ettiği hadis yarışmasında: Kuran ve Peygamber sevdalıları bir birleri ile yarıştı.

Yarışmada: 11- D sınıfı öğrencisi Yasemin Yavuz, 700 hadis ile birinci oldu

Hepimizin bildiği gibi, hadis; bir ayeti veya bir konuyu açıklamak amacıyla bizzat Peygamber Efendi’mizin söylediği sözlerdir. Hadisler; hadis hafızları tarafından ezberlenmiş, kâğıda geçirilmiş, hadis alimleri vasıtasıyla da günümüze kadar gelmiştir. Bu gün de bu geleneğin yaşatılması için hadis yarışmaları düzenlenmektedir.

Bu yarışmalardan biri de Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda (Lise) yapılan bu günkü yarışmadır.

14 Mayıs 2017 Pazar günü Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen programa: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kartal – Maltepe ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürleri Ali Rıza Aka, Faik Kaptan ve Cemil Sarıca, Şube Müdürü Tuncay Oruç, Eğitim Bir Sen 4 Nolu Şube Başkanı Talat Yavuz, hayırsever işadamları, Çevre okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Okul müdürü Bekir Akman’ın konuşmasıyla başlayan yarışmada; protokol mensupları kısa birer konuşma yaptı. Konuşmacılar yaptıkları konuşmada: Programda emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar dilediler.

Üç ay önce başlayan yarışma: 40 hadisi Arapça ve Türkçe ezberleyen ve okuyan öğrencilerin her gün bir kaç hadis daha ezberlemesi ile devam etti. Meslek dersleri öğretmenleri nezaretinde yüzlerce hadisi ezberleyen öğrenciler, jüri önüne çıkıp, bir birleri ile yarıştı.

900 hadisin yer aldığı kitaptan sınava giren yarışmacılardan Yasemin Yavuz: 700 hadis ile birinci, Nisanur Barutçu: 410 hadis ile ikinci, Merve Selvi: 400 hadis ile üçüncü oldu.

Edebiyat dersi öğretmeni Ömer Sağlam’ın sunumuyla gerçekleşen programda: Nihat Morgül, hadis okuyuculuğu (Hadisin başını hatırlatıcı) yaparken; Meslek dersleri öğretmenleri Adem Yenihayat, Raif Tüzek, İsmail Nuroğlu, Sümeyye Kaya, Amine Pekin jüride görev aldı.

Yasemin Yavuz, Nisanur Barutçu, Merve Selvi, Kevser Sevgili, Sibel Güngör, Ahmet Olgaç, Beyzanur Filiz, Ayşe Humeyra Otalı, Ayşenur Özdemir, Saliha Telli, Nurcan Yöndem, Müberra Şeker, Büşra Kanat, Melike Kızılarslan, Fatma Beyza Hatırnaz, Beyzanur Usta, Zehra Birlik, Esma Türkel, Elifnur Gür, Beyza Nur Yıldız ilk 20 ye girdi.

350 öğrencinin katıldığı yarışmada Jüri ilk 20’yi seçerken oldukça zorlandı. İlk 20’ye bir erkek 19 kız girmesi; kız öğrencilerinin ezber yeteneği, çalışma tempoları ve azimlerinin zaferi olarak değerlendirildi.

Dereceye giren öğrencilerin, “Umre Ödülü” ile ödüllendirildiği program, hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

Hadis yarışmasını organize eden İmam hatip lisesi yöneticilerini, yarışmada görev alan öğretmenleri ve yarışmacı öğrencilerimizi kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Mustafa Nazım Telli