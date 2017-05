Kadıköy’de bisiklet festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali 18 Mayıs Perşembe günü başlıyor. Hayatında bisiklete yer açan herkesin davetli olduğu festivalde film gösteriminden atölyeye ve gece turlarına kadar pek çok etkinlik yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl belediye bünyesinde “Bisiklet Birimi” kuran ve Bisiklet Festivali yapan Kadıköy Belediyesi bu yılda festivalin ikincisini düzenliyor.

Konserler, geziler ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı Kadıköy Belediyesi Bisiklet Festivali bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde Kalamış Parkı’nda düzenleniyor.

Toplu sürüşlerin, film gösterimlerinin ve bisikletle yaşama ve ulaşıma dair söyleşi ve forumların yapılacağı festivale Kadıköy Belediyesinin yanı sıra, Bisikletli Ulaşım Platformu, Bisikletli Kadın İnisiyatifi ve Sedona Bisiklet destek veriyor. 18 Mayıs akşamı yapılacak açılışın ertesi gününde yüzlerce bisikletlinin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sürüşü yapılacak.



“Arabadan in Bisiklete Bin” sloganıyla pedallayan festival, kent içinde bisikletlilerin fark edilmesini ve her gün daha da zorlaşan kenti içi ulaşım için bisikleti bir alternatif olarak kabul edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Festival programı:

18 Mayıs 2017 Perşembe

19.00 Festival Açılışı

19.30 Film Gösterimi Kadıköy Bisiklet (Film yönetmeni Uğur Cuya katılımıyla) (27’)

20.00 “Bisikletli Yaşam İçin İlk Adım” | Bisikletli Kadın İnisiyatifi

20.30 Film Gösterimi: The Bicycle City | Bisiklet Şehri Yönetmen: Greg Sucharew

19 Mayıs 2017 Cuma

11.00 – 13.00 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sürüşü

20 Mayıs 2017 Cumartesi

16.00 “Doğru Bisiklet Nasıl Alınır?” Burkay Günay Sedona Bisiklet

17.00 “İstanbul’da Bisikletli Ulaşım” | Bisikletli Ulaşım Platformu – BUP Zeynep Araboğlu – Nejat Arzuoğulları – Göksel Özyazanlar

18.00 Kadıköy’de Bisikletli Yaşam Forumu

19.30 Film: Line of Sight – Görüş Hattı (Yönetmen: Lucas Brunelle)

20.30 Kadıköy Bisiklet Gece Sürüşü Başlangıç

21 Mayıs 2017 Pazar

14.00 Bisikletleri Kişiselleştirme/Kadıköylüleştirme Atölyesi

