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İstanbul Çocuk Maraton’u Maltepe’de yapıldı
İstanbul Çocuk Maraton’u Maltepe’de yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi SPOR İSTANBUL tarafından, Anneler Günü’nde Türkiye’nin en büyük çocuk maratonu olan ’İstanbul Çocuk Maratonu’ 3. kez düzenlendi. Çeşitli kategorilerde 0-15 yaş grubu arasında yaklaşık 10 bin çocuk, Maltepe Sahil Şehir Parkı’nda oluşturulan pistte koştu. Etkinlikte koşular, çocukların yarıştırılması değil, çocuklara ‘Maraton Bilinci’ ve ‘Spor Kültürünü’ amacı ile yapıldı.

 

Etkinlik ayrıca çeşitli sanatçılar da şarkıları ve gösterileriyle sahne aldı.

📆 14 Mayıs 2017 Pazar 23:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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