İstanbul Çocuk Maraton’u Maltepe’de yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi SPOR İSTANBUL tarafından, Anneler Günü’nde Türkiye’nin en büyük çocuk maratonu olan ’İstanbul Çocuk Maratonu’ 3. kez düzenlendi. Çeşitli kategorilerde 0-15 yaş grubu arasında yaklaşık 10 bin çocuk, Maltepe Sahil Şehir Parkı’nda oluşturulan pistte koştu. Etkinlikte koşular, çocukların yarıştırılması değil, çocuklara ‘Maraton Bilinci’ ve ‘Spor Kültürünü’ amacı ile yapıldı.

Etkinlik ayrıca çeşitli sanatçılar da şarkıları ve gösterileriyle sahne aldı.