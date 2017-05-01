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Kartal’da polisten kaçan şüpheli kovalamacası: 2 yaralı
Kartal’da polisten kaçan şüpheli kovalamacası: 2 yaralı

Kartal’da dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamacada kaçan aracın başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken araçta pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında polis ekipleri, Pendik’te içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis kontrollü şekilde havaya ateş açarken, kaçan araç Kartal’da başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken şüpheli araçta bulunan 3 kişi ise otomobilden inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilde ise yapılan incelemede bir adet ruhsatsız pompalı tüfek elle geçirildi. Polis olayla ilgili çok yönlü incelemem başlattı.

📆 14 Mayıs 2017 Pazar 22:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay (P, Y) 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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