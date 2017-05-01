Kartal’da polisten kaçan şüpheli kovalamacası: 2 yaralı

Kartal’da dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin havaya ateş açtığı kovalamacada kaçan aracın başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınırken araçta pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında polis ekipleri, Pendik’te içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis kontrollü şekilde havaya ateş açarken, kaçan araç Kartal’da başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken şüpheli araçta bulunan 3 kişi ise otomobilden inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilde ise yapılan incelemede bir adet ruhsatsız pompalı tüfek elle geçirildi. Polis olayla ilgili çok yönlü incelemem başlattı.