Kartal’da polisten kaçan şüpheli kovalamacası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında polis ekipleri, Pendik’te içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan araç ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis kontrollü şekilde havaya ateş açarken, kaçan araç Kartal’da başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken şüpheli araçta bulunan 3 kişi ise otomobilden inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçtığı otomobilde ise yapılan incelemede bir adet ruhsatsız pompalı tüfek elle geçirildi. Polis olayla ilgili çok yönlü incelemem başlattı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|36
|20
|12
|4
|52
|22
|+30
|72
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay (P, Y)
|36
|17
|13
|6
|67
|41
|+26
|64[a]
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|36
|17
|13
|6
|54
|35
|+19
|64[a]
|4
|Kocaelispor
|36
|16
|13
|7
|55
|35
|+20
|61
|5
|Çorum Bld.
|36
|16
|10
|10
|46
|29
|+17
|58
|6
|Gölcükspor
|36
|15
|11
|10
|48
|41
|+7
|56
|7
|Kızılcabölükspor
|36
|13
|13
|10
|42
|37
|+5
|52
|8
|Van Bş. Bld.
|36
|12
|12
|12
|36
|42
|−6
|48[b]
|9
|24 Erzincanspor
|36
|12
|12
|12
|42
|36
|+6
|48[b]
|10
|Bayburt GÖİ
|36
|12
|11
|13
|41
|41
|0
|47
|11
|Kozan Bld.
|36
|11
|12
|13
|41
|44
|−3
|45[c]
|12
|Erzin Bld.
|36
|12
|9
|15
|43
|53
|−10
|45[c]
|13
|Cizrespor
|36
|10
|12
|14
|32
|43
|−11
|42
|14
|Karacabey Birlikspor
|36
|10
|10
|16
|59
|61
|−2
|40
|15
|Tekirdağspor
|36
|9
|12
|15
|32
|47
|−15
|39[d]
|16
|Kartalspor (D)
|36
|11
|6
|19
|33
|47
|−14
|39[d]
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi (D)
|36
|9
|11
|16
|46
|57
|−11
|38
|18
|Kütahyaspor (D)
|36
|8
|11
|17
|38
|63
|−25
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|36
|4
|13
|19
|27
|60
|−33
|25
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