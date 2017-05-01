Manchester United ve Ajax UEFA Finalinde!

http://www.bankotahmin. org/banko/banko-maclar/ “>Banko maçlar arasında yer alan UEFA Finali’ne geçmeden dün oynanan harika maçlardan da bahsetmek gerek! Dün gece harika maçlar sonunda UEFA’nın finali belli oldu.. Stockholm’da 24 Mayıs günü oynanacak final maçının tarafları belli oldu.. İngiliz devi Manchester United ile 21 yaş ortalaması ile 21 sene sonra Avrupa’da bir finale çıkan Hollanda ekolünün mimarı Ajax finalde karşı karşıya gelecek..arasında yer alan UEFA Finali’ne geçmeden dün oynanan harika maçlardan da bahsetmek gerek!

İlk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi Ajax’ı sahasında konuk eden Lyon harika bir maça imza attı.. İlk maçta sakatlığı nedeni ile oynamayan Alexandre Lacazette bu maçta sahadaydı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Lyon, 45 ve 45+1 de golcüsü Lacazette ile bulduğu gollerle yarıyı 2-1 önde kapadı.. İlk maçın skoru için ikinci yarı sahaya çıkan Lyon durumu 3-1’e kadar getirdi. Ajax’ın 10 kişi kalması ile son 10 dakika nefes kesti. Bir çok pozisyona giren Lyon maçın sonunu getiremedi ve 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Ajax’a parantez açmak gerek. 21 yaş ortalaması kadrosu ile harikalar yaratıyorlar. 17 yaşında oyuncu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde boy gösteriyor.. Takımın tüm önemli isimleri 21 yaşına gitmemiş durumda.. Böyle bir takımın UEFA Finaline çıkmış olması kelimelerle ifade edilemez.. 21 yıl sonra Ajax için gençleri ile kupa kaldırma zamanı olabilir!

Banko kuponlar</a></strong> için Manu ismi yanıltıcı bir isim olarak duruyor. UEFA Finali gerçek anlamda büyük bir mücadeleye sahne olacak.. Manchester United’ın ismi, Ajax’ın gençleri 24 Mayıs’ta herkese futbol şöleni sunacak. http://www.bankotahmin. org/banko/banko-kuponlar/ “>Banko kuponlar için Manu ismi yanıltıcı bir isim olarak duruyor. UEFA Finali gerçek anlamda büyük bir mücadeleye sahne olacak.. Manchester United’ın ismi, Ajax’ın gençleri 24 Mayıs’ta herkese futbol şöleni sunacak. Manchester United turu geçti ancak çok zorladı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Mourinho’nun takımı sahasında 1-0 erken öne geçti ancak durum 1-1’e geldikten sonra çok açıklar verdi. 90+’da Celta Vigo’nun kaçırdığı net fırsat onların sonu olabilirdi.. Manchester United finalde ancak isminin hakkını veren futbol oynamıyor..için Manu ismi yanıltıcı bir isim olarak duruyor. UEFA Finali gerçek anlamda büyük bir mücadeleye sahne olacak.. Manchester United’ın ismi, Ajax’ın gençleri 24 Mayıs’ta herkese futbol şöleni sunacak.