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Manchester United ve Ajax UEFA Finalinde!
Manchester United ve Ajax UEFA Finalinde!

Dün gece harika maçlar sonunda UEFA’nın finali belli oldu.. Stockholm’da 24 Mayıs günü oynanacak final maçının tarafları belli oldu.. İngiliz devi Manchester United ile 21 yaş ortalaması ile 21 sene sonra Avrupa’da bir finale çıkan Hollanda ekolünün mimarı Ajax finalde karşı karşıya gelecek.. <strong><a href=”http://www.bankotahmin.org/banko/banko-maclar/“>Banko maçlar</a></strong> arasında yer alan UEFA Finali’ne geçmeden dün oynanan harika maçlardan da bahsetmek gerek!
İlk maçta deplasmanda 4-1 yenildiği rakibi Ajax’ı sahasında konuk eden Lyon harika bir maça imza attı.. İlk maçta sakatlığı nedeni ile oynamayan Alexandre Lacazette bu maçta sahadaydı. İlk yarıda 1-0 geriye düşen Lyon, 45 ve 45+1 de golcüsü Lacazette ile bulduğu gollerle yarıyı 2-1 önde kapadı.. İlk maçın skoru için ikinci yarı sahaya çıkan Lyon durumu 3-1’e kadar getirdi. Ajax’ın 10 kişi kalması ile son 10 dakika nefes kesti. Bir çok pozisyona giren Lyon maçın sonunu getiremedi ve 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Ajax’a parantez açmak gerek. 21 yaş ortalaması kadrosu ile harikalar yaratıyorlar. 17 yaşında oyuncu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde boy gösteriyor.. Takımın tüm önemli isimleri 21 yaşına gitmemiş durumda.. Böyle bir takımın UEFA Finaline çıkmış olması kelimelerle ifade edilemez.. 21 yıl sonra Ajax için gençleri ile kupa kaldırma zamanı olabilir!
Manchester United turu geçti ancak çok zorladı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Mourinho’nun takımı sahasında 1-0 erken öne geçti ancak durum 1-1’e geldikten sonra çok açıklar verdi. 90+’da Celta Vigo’nun kaçırdığı net fırsat onların sonu olabilirdi.. Manchester United finalde ancak isminin hakkını veren futbol oynamıyor.. <strong><a href=”http://www.bankotahmin.org/banko/banko-kuponlar/“>Banko kuponlar</a></strong> için Manu ismi yanıltıcı bir isim olarak duruyor. UEFA Finali gerçek anlamda büyük bir mücadeleye sahne olacak.. Manchester United’ın ismi, Ajax’ın gençleri 24 Mayıs’ta herkese futbol şöleni sunacak.
UEFA Avrupa Ligi finaline <strong><a href=”http://www.bankotahmin.org/“>iddaa tahminleri</a></strong> vermek zor. Üç ihtimale açık bir maç olacaktır. İsveç’te kazanan taraf şüphe yok ki futbol olacaktır.. Elbette futboldan yana olanların gönlünde 21 yaş ortalaması ile Ajax’ın olacağı da bir gerçek! Mourinho finallerin adamı.. Onun faktörü de çok olacaktır. Manchester United ve Mourinho markaları sezonu kupa ile kapamak istiyor.. Harika bir final bizi bekliyor.
📆 12 Mayıs 2017 Cuma 23:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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