Beden Eğitimi

Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

Sağlam kafanın mimarı beden eğitimi öğretmenleri örgütleniyor. Tüm yurt satında yapılan örgütlenmenin İstanbul ayağı 7 Mayıs Cuma günü Pendik’te gerçekleşti.

Kurucu başkan Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenin Özcan Demirci yönetiminde, Pendik Özel Eryetiş Balkanlar kolejinde yapılan toplantıya derneğin kurucu üyeleri, ilçe temsilcileri, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Başöğretmen ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda: Derneğim kuruluş amacı, ilkeleri ve faaliyetleri dile getirildi. Öğretmenlerin sorularının cevaplandıran yöneticiler, dilek ve temennileri kayda aldı.

Toplantıda: Kurucu Başkan Özcan Demirci, Başkan yardımcısı Aşkın Demirci, Sekreter Elif Lermi ile beden eğitimi öğretmenleri Zeki Yıldırım, Mesut Hacı Salihoğlu, Aziz Akgün, Selçin Termeli ve Güven Doğan kısa birer konuşma yaptı.

“Biz mesleğimize sahip çıkıyoruz” diyen konuşmacılar: “Mesleğimizin; Özlük haklar, İş güvenliği, Ders saatlerinin yetersizliği, Salon ve saha yokluğu, Spor malzemesi yetersizliği gibi onlarca sorunu var. Bu sorunlar sadece bizim değil, öğrencilerimizin ve ülkemizin sorunlarıdır. “ dediler.

Dört farklı alandan beden eğitimi öğretmeni yetiştirildiği, mezun olan öğretmenlerin atanamadığını, söyleyen konuşmacılar: “Kendi mesleğimizin onuru için yola çıktık” şeklinde konuştular.

“İnsan; madde ile mananın birleşmesinden oluşur. Madde vücudumuz, mana ise değerlerimizdir. Madde ve manadan biri yok ya da yarımsa o insan da bir eksiklik vardır, biz bu eksikliği kabul etmiyoruz, etmememiz de mümkün değil. Biz manevi yapımızı toplumdan, maddi yapımızı ise beden eğitimi dersinden alırız” dediler.

“Sporu seven ve spor yapan çocuk; sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplum demektir. Sağlıklı toplum için de çocuklarımıza sporu sevdirmeli ve spor yaptırmalıyız. Derneğimiz kuruluş amacı ve mesleğimize sahip çıkmamızın amacı budur, bu bizim onurumuzdur.

Derneğimizin adı: ‘ İstanbul Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği’ (İSBEDER) derneğimizin yeri Pendik’tir. Tüm illerde kurulacak derneklerle Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Federasyonu’nu oluşturacağız. Bu federasyon öğretmenlerimize, öğretmenlerimiz çocuklarımıza sahip çıkacak.

Çünkü biz sporcuyuz. Spor demek: Disiplinli, Sağlıklı, çalışkan, başarılı, mutlu insan demektir. Mutluluk; bolluk- bereket ve refah demektir. Refah da ülke ve millet sevgisini doğurur. Derneğimize üye olarak bize güç verip mesleğimize sahip çıkın” dediler.

Özel Ertyetiş Balkanlar Koleji Genel Koordinatörü İsmail Özkütükcü’nün başarılar dilediği kahvaltılı tanıtım ve basın toplantısı üye yazımı ikile devam edip, hatıra fotoğraflarının çekimi ile sona erdi.

İstanbul’un dört bir yanından gelerek, hayırlı bir iş için yola çıkan beden eğitimi öğretmenlerine başarılar diliyorum. Dileğiniz kutlu, sayınız çok, birliğiniz sağlam, yolunuz açık olsun.

Mustafa Nazım Telli