Kartal’lılar, SGK işlemlerini artık Pendik değil Maltepe’de yaptırabilecek

Kartal yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Kartal Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Coşkun BİLGİN, Kartal Sosyal Güvenlik Merkezi’nin yılbaşından itibaren Maltepe’deki Şehit Erol OLÇOK Kampüsünde faaliyet vermeye başladığını artık Pendik Kaynarca’ya gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir konuşma yapan SGK Maltepe Şehit Erol OLÇOK Kampüsü Kartal Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Coşkun BİLGİN; ’’Bizleri kırmayarak bugün burada davetimize katılan tüm Basın Mensubu arkadaşlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim.

Sizlerden ufak bir isteğimiz olacak, Kartal İlçesinde faaliyette bulunan İşyerleri, ilçede kurulu işyerlerinde çalışan Sigortalılar, ilçe de işyeri sahibi olan Bağ-Kurlular, Emekliler ve Genel Sağlık Sigortalılarına Sosyal Güvenlik ile ilgili olarak hizmet vermek üzere 2017 başı itibariyle SGK Maltepe Şehit Erol OLÇOK Kampüsü, Bağlarbaşı Mah.Santral Sk.Maltepe adresinde hizmet vermeye başlayan Müdürlüğümüzü Halkımıza tanıtmakta bizlere yardımcı olun. Halkımıza duyurun.

Daha evvel Kartal İlçesi Sosyal Güvenlik işlemleri Kaynarca SSK olarak bilinen Pendik Sosyal Güvenlik Merkezinde yapılırken, bundan sonra SGK Kartal SGM de verilecektir. Kartal İlçesinde yaşayan herkes bunu bilmeli bunu öğrenmeli’’ dedi.

Konuşmasına devam eden BİLGİN; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın ‘Milli Seferberlik Çağrısı’ sonrasında ÇSGB Sayın Mehmet MÜEZZİNOĞLU’ nun talimatıyla ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ programı ilan edilmiş bu kapsamda ve Müdürlüğümüzün bilinirliliğin arttırılması amacıyla bölgemizdeki İşverenlerimiz, Esnaflarımız, Vatandaşlarımız, Kamu Kurumları, Belediyeler, Sağlık Hizmet Sunucuları (Hastaneler), Sanayi Siteleri, Sivil Toplum Kuruluşları ziyaret edilmeye başlanmıştır.

SGK Kartal’dan basın mensuplarına sosyal güvenlik semineri

Ayrıca hizmete başladığımız ilk günden bu güne de bölgemizde Mahalle Muhtarlarına, Okul Müdürlerine, Hastane Çalışanlarına, Lise son sınıf öğrencilerine 20 yakın Sosyal Güvenlik Uygulamaları Semineri düzenlenmiş ve aynı hızla düzenlenmeye devam edecektir.

Son olarak Müdürlüğümüz de kuruluş safhasından bugüne kadar yaptığımız tüm hizmetler de elinden gelen tüm çabayı gösteren, desteğini ve emeklerini asla esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum’’ dedi.

Toplantı, Basın Mensuplarına yönelik düzenlenen, Basın Mensuplarının Sosyal Güvenlik Hakları, Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Genel Sağlık Sigortası konulu seminer ve Basın Mensuplarının sosyal güvenlik konusunda merak ettikleri soruları yanıtlamasının ardından sona erdi.

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