Uçurtma Festivalinde gökyüzünden oyuncak ve çikolata yağacak

Gelecek hafta İstanbul’da yapılacak olan ve 15 ülkenin önde gelen uçurtma uzmanları ve STK yöneticilerinin buluşacağı 5. İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali renkli şovlara da sahne olacak. Festival kapsamında Yeni Zellanda’da hazırlatılan 60 metrekarelik Türk bayrağı uçurtmadan, yere binlerce oyuncak ve çikolata bırakılacak.

Uçurtma severleri buluşturacak olan festival, 20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında, İstanbul Maltepe sahilinde gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 5’incisi gerçekleşecek olan etkinliğe, Çin, Hindistan, Sri Lanka, Kamboçya, Vietnam, Tayland, Malezya, Yeni Zellanda, ABD, İngiltere, Almanya, Polonya, Kolombiya ve Brezilya gibi uçurtmacılıkta söz sahibi olan 15 ülkeden toplam 40’ı aşkın STK yetkilisi ve uçurtma uzmanı katılacak.

İki gün sürecek olan etkinlikler renkli görüntülere sahne olacak. Festival boyunca gerçekleştirilecek olan etkinlikler kapsamında, Türkiye ve misafir ülkelerin uçurtma takımlarının da katılacağı bir uluslar arası uçurtma yarışması yapılacak. Hepsi birbirinden ilginç ve devasa boyutlarda uçurtmalarla çeşitli gösterilerin gerçekleştirileceği festivalde ayrıca çeşitli sahne ve animasyon gösterileri de yer alacak.

Festival kapsamında düzenlenen uçurtma workshoplarına katılanlar, uçurtma eğitmenleri eşliğinde kendi uçurtmalarını yapma imkanı bulacak. Binlerce uçurtma tutkununun katılması beklenen 5.İstanbul Uluslararası Uçurtma Festivali’nde ayrıca, katılımcılara 15 bin festival uçurtması ücretsiz olarak dağıtılacak. Festivalin teknik desteği, İstanbul Uçurtmacılar Derneği tarafından verilecek.



Dev bayrak uçurtma ile muhteşem gösteri

İstanbul Uçurtmacılar Derneği, Türk Uçurtma Takımı dünyanın en büyük bayrak uçurtmalarından, ülkemizde ise en büyük uçurtma olan 60 m2 büyüklüğünde dev uçurtma ile yapacağı gösteri izlenmeye değer bir görsel şölen oluşturacak.

Festivale katılan tüm yabancı katılımcılar, Türk Uçurtma Takımı ve protokol misafirlerinin hep birlikte tutarak, yaklaşık 100 kişinin desteği ile havalandırılacak dev Türk Bayrağı uçurtmaya bağlanan torbalardan yerdeki çocuklar için gökyüzünden şekerler, çikolatalar, oyuncaklar yağdırılacak.

Dünya uçurtma otoriteleri ile uçurtma konulu uluslar arası panel

18 Mayıs 2017 Tarihinde ise “Uçurtmanın tarihi & Uçurtma kültürünün toplumlar üzerindeki etkileri” konulu uluslar arası bir panel gerçekleştirilecek. Panele 6 kıta, 16 ülkeden 23 uçurtma STK yetkilisi katılacak. Panel 18 Mayıs 2017 – Saat 14.00 – 16.00 arası Üsküdar – Burhaniye Kültür Merkezinde yapılacak.

Galeri