Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri başarılarını şampiyonluklarıyla kanıtladılar

Yakacık Balkanlar Koleji akademik başarıların yanı sıra birey olarak sosyal gelişimin de önemini kavrayarak tüm öğrencilerini çok yönlü yetiştirmeye devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri katıldıkları spor, satranç ve resim yarışmalarında madalya ve kupa kazandılar. Öğrenciler kazandıkları kupalardan ve madalyalardan daha önemli olarak katıldıkları tüm yarışmalarda centilmenlikleri, heyecanları, istekleri ve akılcı oyunlarıyla gururlandırdılar.

Öğrencilerimizin spor, satranç ve resim yarışmalarında aldıkları dereceler:

1- Beden Eğitimi ve Spor il ve ilçe turnuvalarında 15 kupa ve 185 madalya

2–Satranç il ve ilçe turnuvalarında 12 kupa ve 60 madalya

3-Görsel Sanatlar ilçe yarışmalarında 10 madalya kazanmıştır.

Yakacık Balkanlar Koleji yönetimi bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Açıklama da, “ İl ve ilçe turnuvalarında toplam 27 kupa ve 255 madalya kazanan öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden dolayı Okul Müdürümüz Mevlüt Karakurt’ a, Müdür Yardımcılarımız Mehmet Olgun ve Zarife Tarakçı’ya öğrencilerimizi yarışmalara hazırlayan Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Orhan Selçuk Kahvecioğlu ve Gamze Esra Mat’a, Satranç öğretmenimiz Cengiz Topel’e, Görsel Sanatlar öğretmenlerimiz Nesrin Bingöl ve Ayfer Özgüven’e, sınıf öğretmenlerimize ve tüm personelimize teşekkür ederiz” ifade edildi.