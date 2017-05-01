Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum » Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri başarılarını şampiyonluklarıyla kanıtladılar
Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri başarılarını şampiyonluklarıyla kanıtladılar
Yakacık Balkanlar Koleji öğrencileri başarılarını şampiyonluklarıyla kanıtladılar

Yakacık Balkanlar Koleji akademik başarıların  yanı sıra  birey olarak  sosyal gelişimin de önemini kavrayarak tüm öğrencilerini çok yönlü yetiştirmeye devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri katıldıkları spor, satranç  ve resim yarışmalarında madalya ve kupa kazandılar. Öğrenciler kazandıkları kupalardan ve madalyalardan  daha önemli olarak  katıldıkları tüm yarışmalarda centilmenlikleri, heyecanları, istekleri ve akılcı oyunlarıyla gururlandırdılar.

 

Öğrencilerimizin spor, satranç ve  resim  yarışmalarında  aldıkları dereceler:

 

1- Beden Eğitimi ve Spor il ve ilçe turnuvalarında 15 kupa ve 185 madalya

 

2–Satranç il ve ilçe turnuvalarında 12 kupa ve 60 madalya

 

3-Görsel Sanatlar ilçe yarışmalarında 10 madalya kazanmıştır.

 

Yakacık Balkanlar Koleji yönetimi bu başarıdan dolayı tebrik etti.

 Açıklama da, “ İl ve ilçe turnuvalarında toplam 27 kupa ve 255 madalya kazanan öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. Desteklerinden dolayı Okul Müdürümüz Mevlüt Karakurt’ a, Müdür Yardımcılarımız Mehmet Olgun ve Zarife Tarakçı’ya  öğrencilerimizi yarışmalara hazırlayan Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Orhan Selçuk Kahvecioğlu ve Gamze Esra Mat’a, Satranç öğretmenimiz Cengiz Topel’e, Görsel Sanatlar öğretmenlerimiz Nesrin Bingöl ve Ayfer Özgüven’e, sınıf öğretmenlerimize ve tüm personelimize teşekkür ederiz” ifade edildi.

📆 11 Mayıs 2017 Perşembe 13:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

Spor yeni kartalspor Sancaktepe Belediye sultanbeyli kaza ak koleji ahmet meclis oz parti mac GÜNCEL Altinok gunu futbol istanbul chp Eğitim pendik sadi tuzla belediyesi baskan kadikoy turkiye huseyin maltepe Sağlık kartal kartalda yazici yardim proje ziyaret mutlu cocuk baskani universitesi merkezi anma şimşek mehmet