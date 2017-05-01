Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum » Ahmet Şimşekli minikler bol bol alkışladılar
Ahmet Şimşekli minikler bol bol alkışladılar
Ahmet Şimşekli minikler bol bol alkışladılar

Ahmet Şimşek Koleji Anaokulu öğrencileri, ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen yıl sonu şenliklerinde sergiledikleri performanslarla izleyenleri büyülediler, aileler de onları bol bol alkışladılar ve hatıra fotoğrafı çektiler.
Büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan yıl sonu şenliğinde, İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli’nin açılış konuşmasının ardından slayt gösterimi yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan öğrenciler koro, bale, halk oyunları ve modern dans gösterileri yaptılar, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Mental Aritmetik becerilerini sergilediler. Şenliğin sonunda ise öğrencilere başarı belgeleri verildi.
“Onlar ülkemizin geleceğidir.”
Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz bir yıl boyunca güzel şeyler öğrendiler. Bu gün onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olacağız. Onlar mutlu oldukça bizler de, anne babalar da mutlu oluyoruz. Onlar ülkemizin geleceğidir.” dedi.
“Gurur verdiler”
Ahmet Şimşek Koleji Ana sınıflar zümresi koordinatörü Meltem Yurday ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öğrencilerimiz bütün bir yıl öğrendiklerini ailelerine sergilediler ve bizlere gurur verdiler.” dedi.

📆 08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

futbol ziyaret chp kadikoy mac kartalda kartal ak turkiye tuzla baskan gunu baskani maltepe proje ahmet kaza istanbul yazici sadi universitesi Spor meclis yeni oz kartalspor pendik şimşek sultanbeyli Belediye mehmet koleji mutlu GÜNCEL Sancaktepe Eğitim Sağlık huseyin merkezi anma Altinok yardim belediyesi parti cocuk