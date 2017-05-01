Ahmet Şimşekli minikler bol bol alkışladılar

Ahmet Şimşek Koleji Anaokulu öğrencileri, ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen yıl sonu şenliklerinde sergiledikleri performanslarla izleyenleri büyülediler, aileler de onları bol bol alkışladılar ve hatıra fotoğrafı çektiler.

Büyük bir emek ve özveriyle hazırlanan yıl sonu şenliğinde, İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli’nin açılış konuşmasının ardından slayt gösterimi yapıldı. Daha sonra sahneye çıkan öğrenciler koro, bale, halk oyunları ve modern dans gösterileri yaptılar, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Mental Aritmetik becerilerini sergilediler. Şenliğin sonunda ise öğrencilere başarı belgeleri verildi.

“Onlar ülkemizin geleceğidir.”

Ahmet Şimşek Koleji İlkokul-Ortaokul Müdürü Hasan Delikenli etkinlikte yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz bir yıl boyunca güzel şeyler öğrendiler. Bu gün onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olacağız. Onlar mutlu oldukça bizler de, anne babalar da mutlu oluyoruz. Onlar ülkemizin geleceğidir.” dedi.

“Gurur verdiler”

Ahmet Şimşek Koleji Ana sınıflar zümresi koordinatörü Meltem Yurday ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öğrencilerimiz bütün bir yıl öğrendiklerini ailelerine sergilediler ve bizlere gurur verdiler.” dedi.