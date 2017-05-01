Büyük Kulüp’ün yeni Başkanı Gündüz Kaptanoğlu oldu

Türkiye’nin seçkin iş insanlarının üye olduğu Büyük Kulüp’te, Duran Akbulut’un vefat etmesinden sonra başkanlık yarışı, 7 Mayıs Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulla sonuçlandı. Bin 778 oy alan DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu, rakibi Metin Baylav’ı geride bırakarak Büyük Kulüp’ün yeni başkanı seçildi.

1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfered Sandison tarafından diplomat, yönetici ve işadamlarından oluşan 30 kurucu üyenin sosyal amaçlarla kurduğu Büyük Kulüp, 21 yıl sonra yeni başkanını seçti. Büyük Kulüp’ün 21 yıl başkanlığını yapan Duran Akbulut’un geçtiğimiz mart ayında vefat etmesiyle 7 Mayıs Pazar günü 7 bin 900 kişinin üye olduğu Kulüp’te, olağanüstü genel kurul yapıldı. Bin 778 oy alan DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu yeni başkan seçildi. Başkanlık yarışını önde bitiren Kaptanoğlu şu açıklamalarda bulundu: “’Güler yüzlü kurumsal yönetim’ sloganıyla yola çıktık. Bu yüzden birinci hedefimiz kurumsallaşmak. Tabii bunun için üyelerimizin görüşlerini alarak hareket edeceğiz. Yine son yıllarda düğün salonu algısı oluşan Büyük Kulüp’ü, düğün salonu havasından çıkaracağız. Çünkü kulübümüz ticari amaçlı bir yer değildir.”

Gündüz Kaptanoğlu’nun yeni yönetim listesi şu şekildedir: