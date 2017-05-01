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Büyük Kulüp’ün yeni Başkanı Gündüz Kaptanoğlu oldu
Büyük Kulüp’ün yeni Başkanı Gündüz Kaptanoğlu oldu

Türkiye’nin seçkin iş insanlarının üye olduğu Büyük Kulüp’te, Duran Akbulut’un vefat etmesinden sonra başkanlık yarışı, 7 Mayıs Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulla sonuçlandı. Bin 778 oy alan DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu, rakibi Metin Baylav’ı geride bırakarak Büyük Kulüp’ün yeni başkanı seçildi.

1882 yılında İngiliz Elçisi Sir Alfered Sandison tarafından diplomat, yönetici ve işadamlarından oluşan 30 kurucu üyenin sosyal amaçlarla kurduğu Büyük Kulüp, 21 yıl sonra yeni başkanını seçti. Büyük Kulüp’ün 21 yıl başkanlığını yapan Duran Akbulut’un geçtiğimiz mart ayında vefat etmesiyle 7 Mayıs Pazar günü 7 bin 900 kişinin üye olduğu Kulüp’te, olağanüstü genel kurul yapıldı. Bin 778 oy alan DATİ Yatırım Holding ve Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Gündüz Kaptanoğlu yeni başkan seçildi. Başkanlık yarışını önde bitiren Kaptanoğlu şu açıklamalarda bulundu: “’Güler yüzlü kurumsal yönetim’ sloganıyla yola çıktık. Bu yüzden birinci hedefimiz kurumsallaşmak. Tabii bunun için üyelerimizin görüşlerini alarak hareket edeceğiz. Yine son yıllarda düğün salonu algısı oluşan Büyük Kulüp’ü, düğün salonu havasından çıkaracağız. Çünkü kulübümüz ticari amaçlı bir yer değildir.”

Gündüz Kaptanoğlu’nun yeni yönetim listesi şu şekildedir:

  1. Gündüz Kaptanoğlu- Kaptanoğlu Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı
  2. Melih Tavukçuoğlu-Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri (AYİDER) Başkanı
  3. Atilla Kıyat-Emekli Koramiral
  4. Prof. Dr. Mehveş Emeç Birol-Piyanist, Devlet Sanatçısı
  5. Prof. Dr. Ethem Tolga Galatasaray Üniversitesi Eski Rektörü
  6. M. Erkan Ülker-Einhell İntratek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
  7. Ali Kösedeağ-Kösedağ Tel Örme-Çit San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
  8. Murat Asım Kıncal-Sanset A.Ş. Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı
  9. Aslan Gülçiçek-MG Gülçiçek International Fragrance Company CEO’su
  10.  Simla Türker Bayazıt-Türker Proje Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
  11. Nevhan Gündüz-Orge Elektrik Taahhüt A.Ş. CEO’su
📆 08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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