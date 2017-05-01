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Satranç şampiyonu, Yakacık Balkanlar Koleji
Satranç şampiyonu, Yakacık Balkanlar Koleji

İstanbul geneli en geniş katılımlı “Okullar arası Satranç Turnuvası “05- 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlendi.

Kartal’da eğitim vermekte olan Yakacık Balkanlar Kolejini bu önemli turnuvada Küçükler  kategorisinde Beren Arslantürk, Ömer Akarsu, Taha Sancaktutan, Bora Kaya, Deniz Turan; Yıldızlar kategorisinde Yağız Çınar Akın, Çağatay Aydoğdu, Devin Hişil, Aydan Çelik temsil etti. Yıldız takımı tüm rakiplerini yenerek 14 tam puanla birinci oldu.

Ayrıca masa derecelerinde Devin 1. Çağatay 2. Aydan 2. ve Ömer 4. oldular.

📆 08 Mayıs 2017 Pazartesi 19:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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