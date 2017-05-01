Satranç şampiyonu, Yakacık Balkanlar Koleji

İstanbul geneli en geniş katılımlı “Okullar arası Satranç Turnuvası “05- 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlendi.

Kartal’da eğitim vermekte olan Yakacık Balkanlar Kolejini bu önemli turnuvada Küçükler kategorisinde Beren Arslantürk, Ömer Akarsu, Taha Sancaktutan, Bora Kaya, Deniz Turan; Yıldızlar kategorisinde Yağız Çınar Akın, Çağatay Aydoğdu, Devin Hişil, Aydan Çelik temsil etti. Yıldız takımı tüm rakiplerini yenerek 14 tam puanla birinci oldu.

Ayrıca masa derecelerinde Devin 1. Çağatay 2. Aydan 2. ve Ömer 4. oldular.