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İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle sabah namazında Süleymaniye camiide buluştu
İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle sabah namazında Süleymaniye camiide buluştu

r. Hasan Kamil Yılmaz, yaklaşık 2 bin gençle Süleymaniye Camii’nde sabah namazında buluştu.

 

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ‘’Camii gençlik buluşması’’ çalışmaları kapsamında yaklaşık 2 bin gençle Süleymaniye Camii’nde sabah namazında buluştu. Sabah namazını gençlerle beraber kılan Yılmaz, gençlere nasihatlerde bulunup onlarla sohbet etti.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere yönelik ‘’Camii gençlik buluşması’’ çalışmalarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ezan, bayrak, milletin ne kadar önemli olduğunu 15 Temmuz Darbe girişiminde görmüş olduklarını ve bu manada gençlerin coşkusunu harekete geçirmek istediklerini söyledi.

 

Bu projenin tüm Türkiye’de hayat bulmaya devam ettiğini ifade eden Yılmaz, ‘’ Ve bizim ilçelerimizde uzun zamandan beri bu projeleri yürüten hocalarımız, müftülerimiz var. Biz de bugün elhamdülillah İstanbul genelinde bütün ilçelerimizdeki müftülerimizin, imamlarımızın, hocalarımızın gençlerimi Süleymaniye Camiinde cem etmek suretiyle biraz daha geniş kapsamlı çalıştık. İnşallah bu Ramazanda ve eylül ayında devam ettirmeyi düşünüyoruz. Anacımız gençlerimizin camii ile cemaatle, ibadetle, mabetle buluşmasıdır. Çünkü aidiyet şuurunun, mensubiyet duygusunun oluşumunda camiinin, mabedin çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Bu çağda, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin mabetlere gelmesi, burada kendisini bulması elbette bu mabede, bu millete, ülkeye mensubiyet açısından katkılar sağlıyor. Biz bunu önemsiyoruz. O bakımdan gençlerle beraber olmak bize ayrıca bir gençlik katıyor. Onların duygusu, coşkusu, heyecanı, saf ve temiz simaları elhamdülillah gönül dünyamıza güzellikler katıyor.’’dedi. Namaz çıkışı camii bahçesinde kurulan mobil büfeden gençlere çorba ikramı yapıldı.

📆 07 Mayıs 2017 Pazar 20:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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