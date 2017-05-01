İstanbul’da silahlı çatışma: 1’i polis 2 yaralı

Fatih’te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

O sırada orada bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Silahla Vatan Caddesi’ne doğru kaçan bir şahsı yakalamak isteyen bir polisin bacağına kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatarak delil incelemesi yaptı. Yaşanan olay amatör kameralara da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.