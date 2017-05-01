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İstanbul’da silahlı çatışma: 1’i polis 2 yaralı
İstanbul’da silahlı çatışma: 1’i polis 2 yaralı

Fatih’te yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kavgayı ayırmak isteyen 1’i polis 2 kişi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan yabancı uyruklu iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

O sırada orada bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Silahla Vatan Caddesi’ne doğru kaçan bir şahsı yakalamak isteyen bir polisin bacağına kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, olayın yaşandığı sokağı şeritle kapatarak delil incelemesi yaptı. Yaşanan olay amatör kameralara da yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

📆 07 Mayıs 2017 Pazar 22:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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