Burak Bora Anadolu Lisesi’nden Kan Bağışı Kampanyası

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde Burak Bora Anadolu Lisesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası düzenliyor. Düzce Akçakoca ilçesiyle eş zamanlı yapılan proje vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen projenin ilk gününde Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, Kartal Belediye Başkanı Dr Altınok ÖZ, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan YÜKSEL, İlçe Müftüsü Mustafa BAYTAR, İlçe Sağlık Müdürü Muhammed SARIKAYA, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa DENİZ, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa YILMAZ ve Mine HAYTA’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kızılay ile işbirliği içinde yürütülen projede kan ve kök hücre bağışının yanında bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak da amaçlanıyor. 3 Mayıs’ta Burak Bora Anadolu Lisesinde, 5 Mayıs Lapis Han’da(Oto Sanayi mevkii)yapılan etkinlik 14 Mayısta Maltepe Sahilde devam edecek. Söz konusu projede 1000 ünite bağış hedefleniyor.