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Burak Bora Anadolu Lisesi’nden Kan Bağışı Kampanyası
Burak Bora Anadolu Lisesi’nden Kan Bağışı Kampanyası

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde Burak Bora Anadolu Lisesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası düzenliyor. Düzce Akçakoca ilçesiyle eş zamanlı yapılan proje vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen projenin ilk gününde Kartal Kaymakamı Cemil AKSAK, Kartal Belediye Başkanı Dr Altınok ÖZ, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Rıza AKA, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan YÜKSEL, İlçe Müftüsü Mustafa BAYTAR, İlçe Sağlık Müdürü Muhammed SARIKAYA, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa DENİZ,  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa YILMAZ ve Mine HAYTA’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kızılay ile işbirliği içinde yürütülen projede kan ve kök hücre bağışının yanında bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak da amaçlanıyor. 3 Mayıs’ta Burak Bora Anadolu Lisesinde, 5 Mayıs Lapis Han’da(Oto Sanayi mevkii)yapılan etkinlik 14 Mayısta Maltepe Sahilde devam edecek. Söz konusu projede 1000 ünite bağış hedefleniyor.

📆 06 Mayıs 2017 Cumartesi 17:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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