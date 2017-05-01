Kartal’ın, CHP’li Altınok Öz dönemindeki vahim tablosu!

Bir zamanların gözde sahil kenti olarak bilinen Kartal, günümüzde anadolu yakasının en geri kalmış kenti durumuna geldi. 2006 – 2007 – 2008 yıllarında hazırlanan fakat CHP’lilerin mahkemeye taşıması sonucu uygulanamayan, kentsel dönüşüm projeleriyle o dönem popüleritesi artan İstanbul’un en gözde ilçelerinden biri olarak gösterilen Kartal, aynı zamanda 1. Lig’de mücadele eden bir futbol takımı sayesinde adından sıkça söz edilen bir ilçeyken, 2009 seçimlerinde Belediyenin CHP’li bir yönetime geçmesinden sonra ise hem ekonomik, hemde sportif açıdan hızlı bir çöküş dönemi yaşadı. Bu durumu anlatan oldukça anlamlı ve net bir tablo ile karşı karşıya kalmış oldu.

Kartal Belediyesi her yıl bütçe açığı vererek ekonomik açıdan alt liglere düşerken, Kartalspor’da sportif olarak hızlı bir şekilde 1. Liglerden alt liglere düştü. Bugüne bakıldığında yıl 2017 Kartalspor Amatör lig de mücadele ediyor, Kartal Belediyesi 2009 – 2017 döneminde toplamda 191.000.000 TL bütçe açığıyla durumu idare ediyor.

Bu konuyu özetleyen bir açıklamayla sosyal medya hesabından duyuran Ak Parti Kartal Belediye Meclis Üyesi Yunus Fırat Aydın, “ Altınok Öz döneminde, Kartal Belediyesi ve Kartal Spor eşzamanlı olarak bulundukları ligden yönetim zaafiyetiyle düştüler” dedi ve kendi hazırladığı rakamsal çizelgeyle ifade etti.

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