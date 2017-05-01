Karateciler hedefi yüksek tutuyor

Büyükler kariyerinde üç Avrupa, bir dünya şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik ile iki Avrupa ve iki dünya şampiyonluğu bulunan Enes Erkan, Kocaeli’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

4-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek olan 51. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası hakkında konuşan Serap Özçelik ve Enes Erkan, önemli mesajlar verdi. Aylardır bu şampiyona için hazırlandıklarını belirten başarılı isimler, hedefi yüksek tuttuklarının altını çizdi.

Geçen yıl Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Serap Özçelik, bu yıl ev sahibi avantajını kullanarak dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istediğini ifade etti. Sene başından beri hazırlık dönemi içerisinde olduklarını belirten Özçelik, “Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu süreç içerisinde birçok üst düzey turnuvaya katılarak durum değerlendirmesi yaptık ve performanslarımız katlanarak arttı. Artık tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ev sahibi avantajımızı da kullanarak takım halinde Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Serap Özçelik: “Ezeli rakibimi istiyorum”

Finalde son Avrupa şampiyonası finalinde karşılaştığı Fransız sporcu Alexandra Recchia ile tekrar karşılaşmak istediğini belirten başarılı sporcu, “Alexandra ile tekrar karşılaşmak isterim. Zaten yıllardır müsabakaya çıkıyoruz ve birbirimizi iyi biliyoruz. 2006 yılından beri karşılaşıyoruz. Onunla mücadele etmeyi de seviyorum. Benim sıkletimde çok güçlü isimler var. Avusturyalı Bettina Plank da bu isimler arasında. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası bizi bekliyor. Hedefimi her zaman olduğu gibi yüksek tutuyorum ve o altın madalyayı istiyorum.” açıklamalarında bulundu.

Enes Erkan: “Ev sahibi olmak hem avantaj hem de dezavantaj”

Genel olarak bakıldığında takımın çok iyi durumda olduğunu ifade eden Enes Erkan, Avrupa şampiyonasında altın madalyayı alarak koleksiyonunu genişletmek istediğinin altını çizdi. Ev sahibi olmanın bir baskı olduğunu aktaran Erkan, “Kendi evimizde mücadele etmek üstümüzde biraz baskı hissettiriyor. Halkımızın önünde elimizden geleni yapmaya ve bizi sevenleri, destekleyenleri üzmeye çalışacağız.” diye konuştu.

En iyi sporcularla final müsabakasına çıkmanın keyifli olduğunu vurgulayan başarılı isim, “Hedef şampiyonluk ama asıl keyif veren şey iyi bir sporcuyu yenerek şampiyon olmak.” dedi.

Erkan: “Takım kumite bayrak değişimidir”

Takımda genç isimlerin varlığına dikkat çeken terübeli sporcu, “Takım kumite bir bayrak değişimidir. Alttan genç arkadaşlar yetişiyor. Biz onlara tecrübelerimizi aktararak bayrağı onlara teslim edeceğiz. Buralarda kendilerini gösteren, tecrübe kazanan genç sporcular ilerde bayrağımızı dalgalandıracak.” ifadelerini kullandı.

Son iki Avrupa şampiyonası finalinde Fransa ile takım kumite maçına çıktıklarını hatırlatan Enes Erkan, “İstanbul’daki mücadelede biz, Fransa’da ise onlar yendi. Şimdi onlarla üçüncü bir maç istiyoruz. Yine kendi evimizdeyiz, güçlüyüz ve finale sorunsuz çıkacağımıza inanıyoruz. Onlarla tekrar karşılaşırsak o kupayı kaldıracağımıza inancımız tam.” diyerek iddialı konuştu.

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