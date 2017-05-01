Uluslararası İyilik Ödülleri 2017 - Türkiye Diyanet Vakfı
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Genel, Manşet, Spor, Toplum » Karateciler hedefi yüksek tutuyor
Karateciler hedefi yüksek tutuyor
Karateciler hedefi yüksek tutuyor

Büyükler kariyerinde üç Avrupa, bir dünya şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik ile iki Avrupa ve iki dünya şampiyonluğu bulunan Enes Erkan, Kocaeli’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

 

4-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenecek olan 51. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası hakkında konuşan Serap Özçelik ve Enes Erkan, önemli mesajlar verdi. Aylardır bu şampiyona için hazırlandıklarını belirten başarılı isimler, hedefi yüksek tuttuklarının altını çizdi.

 

Geçen yıl Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Serap Özçelik, bu yıl ev sahibi avantajını kullanarak dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istediğini ifade etti. Sene başından beri hazırlık dönemi içerisinde olduklarını belirten Özçelik, “Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu süreç içerisinde birçok üst düzey turnuvaya katılarak durum değerlendirmesi yaptık ve performanslarımız katlanarak arttı. Artık tüm çalışmalarımızı tamamladık. Ev sahibi avantajımızı da kullanarak takım halinde Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

 

Serap Özçelik: “Ezeli rakibimi istiyorum”

 

Finalde son Avrupa şampiyonası finalinde karşılaştığı Fransız sporcu Alexandra Recchia ile tekrar karşılaşmak istediğini belirten başarılı sporcu, “Alexandra ile tekrar karşılaşmak isterim. Zaten yıllardır müsabakaya çıkıyoruz ve birbirimizi iyi biliyoruz. 2006 yılından beri karşılaşıyoruz. Onunla mücadele etmeyi de seviyorum. Benim sıkletimde çok güçlü isimler var. Avusturyalı Bettina Plank da bu isimler arasında. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası bizi bekliyor. Hedefimi her zaman olduğu gibi yüksek tutuyorum ve o altın madalyayı istiyorum.” açıklamalarında bulundu.

 

Enes Erkan: “Ev sahibi olmak hem avantaj hem de dezavantaj”

 

Genel olarak bakıldığında takımın çok iyi durumda olduğunu ifade eden Enes Erkan,  Avrupa şampiyonasında altın madalyayı alarak koleksiyonunu genişletmek istediğinin altını çizdi. Ev sahibi olmanın bir baskı olduğunu aktaran Erkan, “Kendi evimizde mücadele etmek üstümüzde biraz baskı hissettiriyor.  Halkımızın önünde elimizden geleni yapmaya ve bizi sevenleri, destekleyenleri üzmeye çalışacağız.” diye konuştu.

 

En iyi sporcularla final müsabakasına çıkmanın keyifli olduğunu vurgulayan başarılı isim, “Hedef şampiyonluk ama asıl keyif veren şey iyi bir sporcuyu yenerek şampiyon olmak.” dedi.

Erkan: “Takım kumite bayrak değişimidir”

 

Takımda genç isimlerin varlığına dikkat çeken terübeli sporcu, “Takım kumite bir bayrak değişimidir. Alttan genç arkadaşlar yetişiyor. Biz onlara tecrübelerimizi aktararak bayrağı onlara teslim edeceğiz.  Buralarda kendilerini gösteren, tecrübe kazanan genç sporcular ilerde bayrağımızı dalgalandıracak.” ifadelerini kullandı.

 

Son iki Avrupa şampiyonası finalinde Fransa ile takım kumite maçına çıktıklarını hatırlatan Enes Erkan, “İstanbul’daki mücadelede biz, Fransa’da ise onlar yendi. Şimdi onlarla üçüncü bir maç istiyoruz. Yine kendi evimizdeyiz, güçlüyüz ve finale sorunsuz çıkacağımıza inanıyoruz. Onlarla tekrar karşılaşırsak o kupayı kaldıracağımıza inancımız tam.” diyerek iddialı konuştu.

Galeri
📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Erdoğanlar Bina-Site Yönetim
Vadistanbul

İSTANBUL'DA HAVA

İSTANBUL

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Kartal Belediyesi Başarılı mı?

Sonuçlar

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

BAĞLANTILAR

maltepe kadikoy kartal futbol baskan Belediye Sağlık huseyin sadi baskani meclis Eğitim koleji tuzla cocuk ak şimşek yazici oz mac yardim merkezi gunu Spor belediyesi istanbul chp ziyaret proje pendik kartalda sultanbeyli kaza mehmet parti anma ahmet mutlu turkiye universitesi Sancaktepe Altinok yeni kartalspor GÜNCEL