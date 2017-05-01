Erdoğan’la birlikte Ak Partiye üye akını başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Partiye tekrar üye olmasının ardından Reis sevdalıları da topluca üye olmaya başladılar.

Bu girişimin bir örneği de Pendik Kaynarca mahallesinde yaşandı. ‘’Ak Partiye herkes üye olabilir ‘’ sloganı ile yola çıkan Ak Parti sevdalıları ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zamanda “Reis’in yanındayız” diyerek topluca üye formları doldurarak üye oldular.

Ak Parti Kartal Teşkilatının ilk kurucu üyelerinden Kartal siyasetinin tanınan simalarından iş adamı Ahmet Turan’ın öncülüğünde toplanan yaklaşık 150 kişi üye formu doldurarak Ak Parti’ye katıldıklarını belirttiler. Toplu üye katılımı esnasında heyecanlı oldukları gözlenen katılımcılar duygularını dile getirirken; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başına yeniden geçerek Partili Reis’i Cumhur olarak kendisi, memleketimizin ve dünyanın gidişatındaki liderlik ve hizmetlerinde koşar adım ilerlerken, bu yolda bir çakıl taşı, bir karınca misali olabilirsek ne mutlu bizlere…

Partili Cumhurbaşkan’lığı Yönetim Sistemine geçiş sürecini yaşadığımız bu günlerde Pendik , Kaynarca ahalisinde bulunan Tayyip Erdoğan sevdalıları olarak Ahmet TURAN’nın vesile olduğu bu anlamlı çalışmada Samet KUZUCU, ACAR Ailesi ve Sevenleri olarak diyoruzki; ‘’Ak Partiye Herkes Üye Olabilir‘’ şeklinde ifade ettiler.

Böyle bir çalışmaya öncülük eden Ahmet Turan da; “Bizler Recep Tayyip Erdoğan sevdalıları olarak “Sokaklardan Külliyeye Selam Olsun… diyoruz. Ak Parti milletin ta kendisidir, buluşma noktamızdır. Ülkemizi 2023 vizyonuna taşıyacak kadrolar Reis’in yanındadır. Bugün Kaynarca’dan kıvılcımı çaktık, Kartal’da ve diğer ilçelerden de toplu katılımlar gerçekleşecek, partimize ciddi bir teveccüh var. Bu ilgi karşılıksız bırakılamaz. Durmak yok yola devam” dedi.

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