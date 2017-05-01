Volkan Konak’tan tiyatroya büyük destek

Mayıs ayında turneye çıkacak olan, Öykü Gürman ve Füruzan Asena Ongan’ın birlikte rol aldığı “Plastik Aşklar” oyununu çok beğenen usta sanatçı Volkan Konak, oyunun Karadeniz turnesine sponsor oldu.

Oyunu izleyen ve çok beğenen Volkan Konak, turne hazırlığında olan “Plastik Aşklar”’ın Karadeniz ayağının tüm masraflarını üstlendi. Oyunun Karadenizli izleyicilerle buluşmasını çok isteyen ünlü sanatçı Volkan Konak, yıllardır müzik dalında sanata yaptığı katkıyı bu kez tiyatroyla gerçekleştirdi.

Çağımızda hızla tükenen duyguları, plastikleşen ilişkileri ve evlilikleri eleştiren oyunda Öykü Gürman, Füruzan Asena Ongan ile birlikte sahneye çıkıyor. Cef Tiyatro’nun sahneye koyduğu Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı Plastik Aşklar’ı Burak Karaman yönetiyor. Oyunun biletleri sahne gişelerinde ve tüm Biletix’lerde satışa sunuluyor.