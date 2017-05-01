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Volkan Konak’tan tiyatroya büyük destek
Volkan Konak’tan tiyatroya büyük destek

Mayıs ayında turneye çıkacak olan, Öykü Gürman ve Füruzan Asena Ongan’ın birlikte rol aldığı “Plastik Aşklar” oyununu çok beğenen usta sanatçı Volkan Konak, oyunun Karadeniz turnesine sponsor oldu.

 

Oyunu izleyen ve çok beğenen Volkan Konak, turne hazırlığında olan “Plastik Aşklar”’ın Karadeniz ayağının tüm masraflarını üstlendi. Oyunun Karadenizli izleyicilerle buluşmasını çok isteyen ünlü sanatçı Volkan Konak, yıllardır müzik dalında sanata yaptığı katkıyı bu kez tiyatroyla gerçekleştirdi.

Çağımızda hızla tükenen duyguları, plastikleşen ilişkileri ve evlilikleri eleştiren oyunda Öykü Gürman, Füruzan Asena Ongan ile birlikte sahneye çıkıyor. Cef Tiyatro’nun sahneye koyduğu Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazdığı Plastik Aşklar’ı Burak Karaman yönetiyor. Oyunun biletleri sahne gişelerinde ve tüm Biletix’lerde satışa sunuluyor.

📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64[a] Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64[a]
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48[b]
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48[b]
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45[c]
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45[c]
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39[d]
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39[d] 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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