TGB’den Kut’ül Amare Anması

Türkiye Gençlik Birliği’nin tarih alanında çalışmalar yapan kurumu İnciraltı Tarih Cemiyeti, Kut’ül Amare Zaferi’nin yıldönümünde Kut’ül Amare kahramanı Halil Kut Paşa’yı Beşiktaş’taki mezarı başında andı. Araştırmacı-gazeteci Taylan Sorgun’un katıldığı anmada Kut’ül Amare Zaferi ve Halil Kut Paşa hakkında tarihsel konuşmalar yapıldı.

Kut’ül Amare Zaferi’nin tıpkı Çanakkale Zaferi gibi gururla anılması gerektiği vurgulayan Taylan Sorgun yaptığı konuşmada “Hiçbir çıkar gözetmeden kendisini vatana adamış insanların önünde saygıyla eğilmek gerekir. Halil Paşa’nın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kut’ül Amare zaferi olmasaydı İngilizler Güneydoğu’yu işgal edecekti. İşte Kut’ül Amare böyle bir tarihin kırılma noktasıdır. Bugün bu vatan emperyalist işgale uğrasa eminim ki Halil Paşa ve Teşkilat-ı Mahsusa gibi sizler de kalpaklarınızı takar vatan savunmasına geçersiniz. Bunu gözlerinizde görebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇANAKKALE DE KÜT’ÜL AMARE DE BİZİMDİR”

Kut’ül Amare Zaferi’nin unutturulmasına ve tarihsel bağlamından koparılarak farklı yerlere çekilmesine izin vermeyeceklerini belirten İnciraltı Tarih Cemiyeti Başkanı Eren Öztürk konuşmasının devamında şunları söyledi: Kut’ül Amare Zaferi Çanakkale Zaferi gibi emperyalizme atılan büyük bir tokattır. Ne 23 Nisan’a alternatif olabilir ne de Çanakkale’nin yerine kutlanabilir. 23 Nisan da Çanakkale de Kut’ül Amare de bizimdir, hepsi Türk milletinin zaferleridir.

Cemiyet, her sene 29 Nisan’da Halil Paşa’nın mezarı başında buluşmak üzere karar alarak anmayı sonlandırdı.