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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli öğrenciler ödüle doymuyor
Ahmet Şimşekli öğrenciler ödüle doymuyor

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Öğrencileri Rümeysa Demiröz ve Tuğba İlayda Akosman, Fenerbahçe Koleji tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Liselerarası İngilizce Yaratıcı Hikaye Yazma yarışmasında, “En İyi Karakter Yaratma ve Tanımlama” ödülünü kazandı.

Yarışmaya, Yabancı Dil öğreniminin önemine dikkat çekmek amacıyla katıldıklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mine Koç, “Ülkemizde yabancı dil öğreniminin önemimi vurgulamak, öğrencilerimizi yabancı dili etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanmaya teşvik etmek amacıyla bu yarışmaya katıldık. Yarışmada okulumuzu, İngilizce öğretmenlerimizden İzlen Altan Ürgev rehberliğinde 10-G sınıfından Rümeysa Demiröz ve 10-F sınıfından Tuğba İlayda Akosman temsil etti. Yarışmanın birinci aşamasını büyük bir başarıyla geçen öğrencilerimiz, final aşamasına katılmaya hak kazandılar ve yarışma sonucunda ‘En İyi Karakter Yaratma ve Tanımlama’ dalında ödül aldılar. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64 Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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