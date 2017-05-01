Ahmet Şimşekli öğrenciler ödüle doymuyor

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Öğrencileri Rümeysa Demiröz ve Tuğba İlayda Akosman, Fenerbahçe Koleji tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Liselerarası İngilizce Yaratıcı Hikaye Yazma yarışmasında, “En İyi Karakter Yaratma ve Tanımlama” ödülünü kazandı.

Yarışmaya, Yabancı Dil öğreniminin önemine dikkat çekmek amacıyla katıldıklarını belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mine Koç, “Ülkemizde yabancı dil öğreniminin önemimi vurgulamak, öğrencilerimizi yabancı dili etkili ve yaratıcı bir şekilde kullanmaya teşvik etmek amacıyla bu yarışmaya katıldık. Yarışmada okulumuzu, İngilizce öğretmenlerimizden İzlen Altan Ürgev rehberliğinde 10-G sınıfından Rümeysa Demiröz ve 10-F sınıfından Tuğba İlayda Akosman temsil etti. Yarışmanın birinci aşamasını büyük bir başarıyla geçen öğrencilerimiz, final aşamasına katılmaya hak kazandılar ve yarışma sonucunda ‘En İyi Karakter Yaratma ve Tanımlama’ dalında ödül aldılar. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.