Kadıköy’de Rock’n Roll Rüzgarı Esecek…

4 Mayıs Perşembe gecesi Whisky ve Gür Akad Kadıköy’ün gözde konser mekânı DorockXL’da konser verecek. 21:00’de kapıların açılacağı Konser gecesinde her bilet alana Whisky Best Of albümü imzalı olarak hediye edilecek. 23.30’da Gür Akad’ın sahneyi devralacağı konser gecesi rock müzik tutkunlarına unutulmaz bir anı yaşatacak.

Kuruluşunun 38. yılını kutlayan Whisky’nin efsane kadrosu, Serdar Çokuslu, Arif Deniztoker, Çağatay Ateş ve Alpay Şalt 2013 yılında grubun kurucusu KAMiL ÖZAYDIN’ı anmak ve ATEŞSUYU albümünün 20. yıldönümünü kutlamak için tekrar bir araya gelmişti. ATEŞSUYU albümünü bu yıl gözden geçirerek

yeniden kaydeden grup albümü plak formatında dinleyicilerine sunacak. 4 Mayıs’taki konser Whisky’nin evi sayılan, 25 yıldır işlettiği müzik aletleri mağazalarının bulunduğu Kadıköy Çarşısı’nın hemen bitişiğindeki Dorock XL’ta.

