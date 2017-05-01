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Kadıköy’de Rock’n Roll Rüzgarı Esecek…
Kadıköy’de Rock’n Roll Rüzgarı Esecek…

4 Mayıs Perşembe gecesi Whisky ve Gür Akad Kadıköy’ün gözde konser mekânı DorockXL’da konser verecek. 21:00’de kapıların açılacağı Konser gecesinde her bilet alana Whisky Best Of albümü imzalı olarak hediye edilecek. 23.30’da Gür Akad’ın sahneyi devralacağı konser gecesi rock müzik tutkunlarına unutulmaz bir anı yaşatacak.

Kuruluşunun 38. yılını kutlayan Whisky’nin efsane kadrosu, Serdar Çokuslu, Arif Deniztoker, Çağatay Ateş ve Alpay Şalt 2013 yılında grubun kurucusu KAMiL ÖZAYDIN’ı anmak ve ATEŞSUYU albümünün 20. yıldönümünü kutlamak için tekrar bir araya gelmişti. ATEŞSUYU albümünü bu yıl gözden geçirerek

yeniden kaydeden grup albümü plak formatında dinleyicilerine sunacak. 4 Mayıs’taki konser Whisky’nin evi sayılan, 25 yıldır işlettiği müzik aletleri mağazalarının bulunduğu Kadıköy Çarşısı’nın hemen bitişiğindeki Dorock XL’ta.

Galeri
📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64 Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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