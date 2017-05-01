Doğa, Moda ve Çocuklar El Ele!

Çevreyi ve doğayı, çocuklarımız için yaşanır bir hale getirmek amaçlı, Tiyatro, dizi, sinema, sanat ve iş dünyasının seçkin isimleri Türkiye genelindeki Otizmli ve Down sendromlu çocukların yararına podyuma çıktılar.
Sunuculuğunu Ayça Törün‘ün gerçekleştirdiği gecede, Zahide Yetiş, Fatih Ürek, Ersin Aktaş, Turgay Kıran, Esra Sönmezer, Seda Tosun, Nilay Dorsa, İpek Özkök, Gülden Dudarık, Nusret Çalışkan, Naim Akan, Cüneyt Tek, Selçuk Aygan, Bircan İpek ve daha bir çok ünlü isim yer aldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Sancaktepe Bld. (S)
|36
|20
|12
|4
|52
|22
|+30
|72
|2017-18 2. Lig
|2
|Altay
|36
|17
|13
|6
|67
|41
|+26
|64
|Play-off
|3
|Ankara Demirspor
|36
|17
|13
|6
|54
|35
|+19
|64
|4
|Kocaelispor
|36
|16
|13
|7
|55
|35
|+20
|61
|5
|Çorum Bld.
|36
|16
|10
|10
|46
|29
|+17
|58
|6
|Gölcükspor
|36
|15
|11
|10
|48
|41
|+7
|56
|7
|Kızılcabölükspor
|36
|13
|13
|10
|42
|37
|+5
|52
|8
|Van Bş. Bld.
|36
|12
|12
|12
|36
|42
|−6
|48
|9
|24 Erzincanspor
|36
|12
|12
|12
|42
|36
|+6
|48
|10
|Bayburt GÖİ
|36
|12
|11
|13
|41
|41
|0
|47
|11
|Kozan Bld.
|36
|11
|12
|13
|41
|44
|−3
|45
|12
|Erzin Bld.
|36
|12
|9
|15
|43
|53
|−10
|45
|13
|Cizrespor
|36
|10
|12
|14
|32
|43
|−11
|42
|14
|Karacabey Birlikspor
|36
|10
|10
|16
|59
|61
|−2
|40
|15
|Tekirdağspor
|36
|9
|12
|15
|32
|47
|−15
|39
|16
|Kartalspor (D)
|36
|11
|6
|19
|33
|47
|−14
|39
|2017-18 BAL
|17
|Beylerbeyi (D)
|36
|9
|11
|16
|46
|57
|−11
|38
|18
|Kütahyaspor (D)
|36
|8
|11
|17
|38
|63
|−25
|35
|19
|Manavgatspor (D)
|36
|4
|13
|19
|27
|60
|−33
|25
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