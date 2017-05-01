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Kartal Gazetesi » Etkinlikler, Genel, Manşet, Moda-Güzellik, Sivil Toplum, Toplum » Doğa, Moda ve Çocuklar El Ele!
Doğa, Moda ve Çocuklar El Ele!
Doğa, Moda ve Çocuklar El Ele!

Çevreyi ve doğayı, çocuklarımız için yaşanır bir hale getirmek amaçlı, Tiyatro, dizi, sinema, sanat ve iş dünyasının seçkin isimleri Türkiye genelindeki Otizmli ve Down sendromlu çocukların yararına podyuma çıktılar.

Sunuculuğunu Ayça Törün‘ün gerçekleştirdiği gecede, Zahide Yetiş, Fatih Ürek, Ersin Aktaş, Turgay Kıran, Esra Sönmezer,  Seda Tosun, Nilay Dorsa, İpek Özkök, Gülden Dudarık, Nusret Çalışkan, Naim Akan, Cüneyt Tek, Selçuk Aygan, Bircan İpek ve daha bir çok ünlü isim yer aldı.

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📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64 Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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