Doğa, Moda ve Çocuklar El Ele!

Çevreyi ve doğayı, çocuklarımız için yaşanır bir hale getirmek amaçlı, Tiyatro, dizi, sinema, sanat ve iş dünyasının seçkin isimleri Türkiye genelindeki Otizmli ve Down sendromlu çocukların yararına podyuma çıktılar.

Sunuculuğunu Ayça Törün‘ün gerçekleştirdiği gecede, Zahide Yetiş, Fatih Ürek, Ersin Aktaş, Turgay Kıran, Esra Sönmezer, Seda Tosun, Nilay Dorsa, İpek Özkök, Gülden Dudarık, Nusret Çalışkan, Naim Akan, Cüneyt Tek, Selçuk Aygan, Bircan İpek ve daha bir çok ünlü isim yer aldı.

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