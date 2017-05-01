Roman Kahramanları ile “Huzur”lu bir randevunuz var, saatlerinizi ayarların!

Roman Kahramanları ile “Huzur”lu bir randevunuz var, saatlerinizi ayarların!

11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesi ile Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi’nin ev sahipliğinde açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Prof. Dr. Nabi AVCI’nın yapacağı “Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali” gerçekleşecek.

Dönüşüm’ün Gregor Samsa’sı, Dava’nın Jozeph K.’sı, Şato’nun Kont Westwest’i, Huzur’un Mümtaz’ı, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Nuri Efendisi… Hepsi bildik, hepsi ailemizden biri… Oysa biz onları usta yazarların düş gücüyle kitap sayfalarında yaşam bulmuş kurmaca kişilikler, yani roman kahramanları olarak tanıdık.

Bu saydığımız örneklerin yanı sıra, ülkemiz ve dünya edebiyatından öteki roman kahramanlarının bu kadar etkili ve kalıcı olmasının birçok sebebi vardır. Onları kurgulayıp yaratan yazarların gözlem gücü, sentez yeteneği ve anlatım ustalığı en etkili nedenlerin başında gelir. Roman kahramanları sonuçta, bunca gerçek, anlatılan olaylar bunca tanıdık gelir okurlara…

11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesi ile Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi’nin ev sahipliğinde “Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali” gerçekleşecek. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi AVCI, Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın yapacağı festival süresince hayatımızda iz bırakmış birçok roman kahramanı üzerine yazar, eleştirmen ve uzman isimler söyleşiler gerçekleştirecek, lise öğrencileriyle buluşacak.

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