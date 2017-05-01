İşte CHP’li Kartal Belediyesinin iki süper yatırımı bu fotoğraf karesinde!

İyi bakın bu fotoğraf karesine, iki yatırım bir karede,

Saman cafe – Eşekli kütüphaneci heykeli…

Kartal halkı adına üzüntü verici kahredici bir tablo, ama ne yazık ki Kartal Belediyesi’ni yönetenlerin yatırım anlayışı bu kadar. Belediye bütçesini keyfi bir şekilde kullanarak halka yatırım adına yapılan komedi niteliğindeki işe bakınız, eşekli kütüphaneci heykeli.

Birde bu heykel için “açılış töreni” adı altında iki kaymakam, bir kaç tane belediye başkanı, başkan yardımcısı, bir kaç tane birim müdürü üşenmeden toplanmışlar Kartal Belediyesi adına çok önemli bir yatırımın açılışını yapmanın heyecanıyla kurdelayı sıkıca tutmuşlar.

Şu fotoğrafa bakarmısınız lütfen, sanki gevşek tutsalar eşek kaçacak!..

İşte, Eşekli heykel açılışına katılan müstakbel heyet;

“Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışa Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Mustafa Güzelgöz’ün ailesi adına torunu Mustafa Güzelgöz, Sakarya Kocaali Kaymakamı, aynı zamanda Ürgüp Eski Kaymakamı Alper Balcı, Artvin Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Yalova Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Kıbrıs Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Bosna Sijenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç, Sijenica Meclis Başkanı Muhedin Fijuljenin, Türk Kütüphaneciliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Okul Kütüphaneleri Genel Başkanı, Tayfun Talipoğlu ile birlikte ‘Eşekle Gelen Aydınlık’ kitabını kaleme alan Yazar Aydın İleri, Av. Celal Ülgen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi birim müdürleri, Kartal CHP Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş katıldı“

Heykelin hemen arkasında da dört duvarı temelden çatıya tamamlanmış Kartal Belediyesi adına özel yatırım olma özelliğine sahip duvarları saman ve çamurdan ibaret Saman Cafe.

İşte bu kadar…

Eyyy Kartal halkı, işte size iki dev yatırım daha, “eşek heykeli ve saman cafe”

Kartal ile bir alakası varmı yokmu çok önemli değil, önemli olan “Ben yaptım oldu, mantığı hakim ya?.. Kartal halkının onayı olsa da olur olmasa da…

Güya seçim beyannamesine yazılmış mış, –Kartal halkının onay vermediği hiç bir projeye imza atmam! Peh peh… Sanki Kartal halkı heykel yapılmasını dört gözle bekliyordu da, seçilen belediye başkanı da ha bire heykel yaparak açılışı için tören düzenliyor… -Ve deniliyor ki, sevgili Kartal’lılar “Kartal’ı seviyorum” alın size yeni bir heykel yatırımı daha, güle güle kullanın…

Heykel yapmaktansa modern bir kütüphane yapsaydınız!..

Bu heykel ne anlama geliyor, Kartal halkına verilmek istenen ne garip bir mesajdır böyle?

Eşekli kütüphaneci heykeline sarf ettiğiniz gayreti, eğitim hizmetine faydalı olabilecek büyük ve modern bir kütüphane yapmış olsaydınız da heykeli de kütüphanenin önüne yerleştirip, halkın faydasına bir iş yapmış olsaydınız, böyle de komik olmasaydınız…

Ha bu arada şimdi aklıma gelen öneriyi dikkatinize sunuyorum. Bence Saman Cafe’yi kütüphane yapın, belki saman – eşek arasında bir bağ kurulabilir. Çünkü Kartal ilçesi ile eşekli kütüphaneci arasında belediye başkanından başka hiç kimse bir mantık kuramıyor…

Birde doktorun halka tarih dersi vermesi dayanılır gibi değil!..

Birde doktorluğunun yanı sıra hemen hemen her konuda bilge bir kişilik sergilemeye çalışan belediye başkanı, müslüman Türk toplumunun onur duyduğu “Ümmet” olmanın karanlık ve yanlış bir yol olduğunu ifade eden skandal tavsiyelerde bulunuyor.

İslamın sancaktarlığını yapmış olan şanla şerefle 600 sene dünyaya hükmetmiş Osmanlı Devleti dönemini küçümseyen ifadeleri ise açıkça toplumu ayrıştırıcı bir anlayış ve uslüp olarak değerlendirilebilir.

Ne demişti sayın Başkan Öz; “Bu sadece bir eşek değil aydınlanma yolunda hizmet veren bir araçtır. Biz buna bu gözle bakmalıyız, aydınlanmayı kabullenmeyen, özgür birey olmaktansa ümmet olmayı veya insanların biat kültürünü geliştiren zihniyeti yok sayan bir harekete saygı duymamız ve arkasında durmamız gerekiyor. Batıdan 200 yıl sonra matbaayı getirmiş ve sadece 17 kitap basmış bir millet olarak, bu heykel, halk öğrenmesin diye kendi kutsal kitabını bile matbaada basmayan bir zihniyete karşı bir yolculuğun güzel bir örneğidir. Çok beğendikleri, sevdikleri ve gururla anlattıkları dönemden, Cumhuriyete miras bıraktıkları, erkeklerin okuma yazma oranı % 3 iken kadınların binde birinin okur yazar oluşu. İşte bu cahilliği yok etmeye çalışan bu yiğit Anadolu evladının çok önemli bir simgesi var, o da bu aydınlanma yolundaki başarılı çalışmaları.

Şimde ben de bu sözlere diyorum ki “ne alakası var ya?

Sayın bilge başkana konuşmasının tam bu kısmında şu hatırlatmayı yapmak gerekir. -Bir milletin dilinin değiştirildiği dönemden yani Osmanlı Devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyetinin yeni döneminden bahsediyorsunuz. Yani çoğunlukla Türkçe – Arapça ve Farsça kelimelerden meydana gelen Osmanlı lisanı konuşan bir milletin bir kanunla yapılan “Harf devrimi” neticesinde yeni bir dile geçmesinde meydana gelen boşluğa cahillik diyebilirsiniz, okur yazar oranının % 3 lerde olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama doğru analiz yapmak gerekirse, islamiyetten uzaklaşmak cehalettir aslında. Tabii ki ilime bilime önem verilmeli ama, batı klasiklerinden oluşan roman hikaye okumayla bilgili olunmuyor.

Kartalspor’un 1. Lig’den 2. Lig’e, 3. Lig’e, şimdide amatör lige düşmesinden sorumlusunuz!

Bu arada Kartalspor’u 1. Lig’den amatör lige düşürdüğünüzü kişisel kaprisleri ve çok bilmişliğin vermiş olduğu hiç bilmemişliğinizi asla unutturmayacağımızı da hatırlatayım. Bu konuyu çok işleyeceğiz, düşünsenize ya Kartalspor gibi marka değeri yüksek köklü bir takım hızlı bir şekilde, 1. Lig’den 2. lige, 3. Lige şimdide amatör lige nasıl düştü. Bunun hiç bir şekilde başka bir izahı yok, yaşanan bu süreç, ya çok büyük bir beceriksizliktir veya isteyerek yapılmış bir operasyondur. Zira ilk günden beri kulübün yönetiminde yer alacak isimlerden tutunda, maddi destek verilip verilmemesi gibi her şeyiyle bizzat ilgilenen bir anlayış bu işten direk sorumludur.

Kusura bakmayınız eleştirmemiz hoşunuza gitmiyor ama, belediyeyi temsilen yapılan çalışmalar da halkın hoşuna gitmiyor ne yapalım?

Selametle

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