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Ahmet Şimşek Koleji
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Ahmet Şimşekli Öğrenciler Doğayı Korumaya Söz Verdi
Ahmet Şimşekli Öğrenciler Doğayı Korumaya Söz Verdi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri, Coğrafya öğretmeni Buse Çemberci’nin rehberliğinde ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine eğitim gezisi düzenlediler. Sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan öğrenciler, gezi sayesinde ilginç bilgiler edindiklerini söylediler.

Gezinin yararlı olduğunu ve öğrencilerin bol bol fotoğraf çektiklerini belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni Buse Çemberci ise şunları söyledi; “Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi barındırdığı canlı bitki koleksiyonları, yürüttüğü bilimsel ve eğitsel etkinliklerle Türkiye’deki okul dışı öğrenme mekânlarının en önemlilerinden birisidir. Güzel bir ilkbahar gününde öğrencilerimizle birlikte doğada harika bir yolculuğa çıktık. Çiçekleri, yaprakları, gövdeleri ve kökleriyle ilgimizi çeken bitkileri yakından inceledik. Dünyada ve sadece ülkemizde bulunan endemik bitkilerle tanıştık. Bu bitkilerin ne zaman keşfedildiğini, nerelerde yaşadığını öğrendik. Bitkilerin de farklı yaşam ve beslenme şekilleri olduğunu gördük. Doğayı, çevremizi korumanın farkındalığını yaşayarak yorgun ama mutlu bir şekilde okulumuza döndük ve doğamıza her zaman sahip çıkacağımıza söz verdik.”

Galeri
📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
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  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 36 20 12 4 52 22 +30 72 2017-18 2. Lig
2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64 Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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