Ahmet Şimşekli Öğrenciler Doğayı Korumaya Söz Verdi

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri, Coğrafya öğretmeni Buse Çemberci’nin rehberliğinde ANG Vakfı Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesine eğitim gezisi düzenlediler. Sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan öğrenciler, gezi sayesinde ilginç bilgiler edindiklerini söylediler.

Gezinin yararlı olduğunu ve öğrencilerin bol bol fotoğraf çektiklerini belirten Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni Buse Çemberci ise şunları söyledi; “Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi barındırdığı canlı bitki koleksiyonları, yürüttüğü bilimsel ve eğitsel etkinliklerle Türkiye’deki okul dışı öğrenme mekânlarının en önemlilerinden birisidir. Güzel bir ilkbahar gününde öğrencilerimizle birlikte doğada harika bir yolculuğa çıktık. Çiçekleri, yaprakları, gövdeleri ve kökleriyle ilgimizi çeken bitkileri yakından inceledik. Dünyada ve sadece ülkemizde bulunan endemik bitkilerle tanıştık. Bu bitkilerin ne zaman keşfedildiğini, nerelerde yaşadığını öğrendik. Bitkilerin de farklı yaşam ve beslenme şekilleri olduğunu gördük. Doğayı, çevremizi korumanın farkındalığını yaşayarak yorgun ama mutlu bir şekilde okulumuza döndük ve doğamıza her zaman sahip çıkacağımıza söz verdik.”

Galeri