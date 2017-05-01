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Hüseyin Kabacıoğlu Gülsuyu’ndaki Mezarı Başında Anıldı
Hüseyin Kabacıoğlu Gülsuyu’ndaki Mezarı Başında Anıldı

Kartal Belediyesi eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüseyin Kabacıoğlu, ölümünün 6. yılında Maltepe Gülsuyu’ndaki mezarı başında anıldı.

2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kabacıoğlu’nu anma törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, merhumun eşi Hülya Kabacıoğlu, ailesi, yakınları, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda birim müdürü katıldı.

“Unutmayacağız, unutturmayacağız”

 

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kabacıoğlu’nun kabri başında yaptığı konuşmada, anma törenine katılan herkese teşekkür ederek “İşini severek yapan bir Basın Yayın Müdürü’ydü. İşi zordu ama zoru kolay yapardı. Ayrıca insani yönü çok güçlü, duygusal bir yapıdaydı. Kartal Belediyesi ailesi olarak tekrar Allah’tan rahmet diliyor, Allah izin verirse seneye tekrar burada olmayı diliyorum. Kabacıoğlu ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum. Unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Anma töreni, daha sonra emekli müezzin Vedat Özbaş’ın Hüseyin Kabacıoğlu’nun ruhuna okuduğu Kuran-ı Kerim ve dualarla sona ererken, törene katılanlara lokum ikram edildi.

Marmara Üniversitesi Basın Yayın Meslek Yüksek Okulu mezunu, evli ve 1 çocuk babası olan Kabacıoğlu, 1985 yılından beri Kartal Belediyesi bünyesinde çeşitli görevlerde çalışmıştı. Kabacıoğlu, 2003 yılından itibaren de Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini sürdürmekteydi.

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📆 03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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