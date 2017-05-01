Dünya Dans Günü Kartal’da kutlandı.

Dünya Dans Günü, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nisan ayı programı kapsamında kutlandı. Kartal Belediyesi ve Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Gelenekselden Evrensele Dansın Her Hali 3’ adlı gösteri, Kartallılar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dünya Dans Günü kutlamasına Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı Siyasi Danışmanı Özbey Pekşen, eski Amiral Türker Ertürk, Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynel Koca ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ve 20’den fazla farklı dansın sergilendiği gösteri, Kartallılardan tam not aldı. ‘Gelenekselden Evrensele Dansın Her Hali 3’ programında miniklerin baleden flamenkoya, hint danslarından horona, salsadan zeybeğe kadar birçok dans sergilendi.

Programın sonunda konuşan Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynel Koca, herkesin Dünya Dans Günü’nü kutlayarak, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sanatın önemine değinen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ise “Dünya Dans Gününüz kutlu olsun. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” diyerek Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynel Koca’ya kartal heykelciği hediye etti.

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