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Kartal Gazetesi » Belediye, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Toplum » Dünya Dans Günü Kartal’da kutlandı.
Dünya Dans Günü Kartal’da kutlandı.
Dünya Dans Günü Kartal’da kutlandı.

 

Dünya Dans Günü, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nisan ayı programı kapsamında kutlandı. Kartal Belediyesi ve Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Gelenekselden Evrensele Dansın Her Hali 3’ adlı gösteri, Kartallılar tarafından yoğun ilgi ile izlendi.

 

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dünya Dans Günü kutlamasına Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, Kartal Belediye Başkanı Siyasi Danışmanı Özbey Pekşen, eski Amiral Türker Ertürk, Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynel Koca ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren ve 20’den fazla farklı dansın sergilendiği gösteri, Kartallılardan tam not aldı. ‘Gelenekselden Evrensele Dansın Her Hali 3’ programında miniklerin baleden flamenkoya, hint danslarından horona, salsadan zeybeğe kadar birçok dans sergilendi.

Programın sonunda konuşan Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynel Koca, herkesin Dünya Dans Günü’nü kutlayarak, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e, sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sanatın önemine değinen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel ise “Dünya Dans Gününüz kutlu olsun. Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız” diyerek Anadolu Geleneksel Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Zeynel Koca’ya kartal heykelciği hediye etti.

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📆 02 Mayıs 2017 Salı 18:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Altay 36 17 13 6 67 41 +26 64 Play-off
3 Ankara Demirspor 36 17 13 6 54 35 +19 64
4 Kocaelispor 36 16 13 7 55 35 +20 61
5 Çorum Bld. 36 16 10 10 46 29 +17 58
6 Gölcükspor 36 15 11 10 48 41 +7 56
7 Kızılcabölükspor 36 13 13 10 42 37 +5 52
8 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
9 24 Erzincanspor 36 12 12 12 42 36 +6 48
10 Bayburt GÖİ 36 12 11 13 41 41 0 47
11 Kozan Bld. 36 11 12 13 41 44 −3 45
12 Erzin Bld. 36 12 9 15 43 53 −10 45
13 Cizrespor 36 10 12 14 32 43 −11 42
14 Karacabey Birlikspor 36 10 10 16 59 61 −2 40
15 Tekirdağspor 36 9 12 15 32 47 −15 39
16 Kartalspor (D) 36 11 6 19 33 47 −14 39 2017-18 BAL
17 Beylerbeyi (D) 36 9 11 16 46 57 −11 38
18 Kütahyaspor (D) 36 8 11 17 38 63 −25 35
19 Manavgatspor (D) 36 4 13 19 27 60 −33 25

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