Ahmet Şimşekli öğrenciler Aşiyan’da

Örtün, evet, ey felâket sahnesi… Örtün artık ey şehir;

Örtün, ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi! – Tevfik FİKRET

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Sülünay Varinlioğlu’nun sorumluluğunda gerçekleştirilen geleneksel Aşiyan gezisinde, Tevfik Fikret ve Servet-i Fünun Müzesi’ni ziyaret etti. Öğrenciler Servet-i Fünun Dönemi ve sanatçıları hakkında öğrendiklerini yaşayarak pekiştirdi.

Sülünay Varinlioğlu : “Hep birlikte unutulmaz bir gün yaşadık.”

Aşiyan gezisinin oldukça yararlı olduğunu, öğrencilerin Tevfik Fikret, Abdülhak Hamit Tarhan ve diğer Servet-i Fünun sanatçılarını daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulduklarını belirten Varinlioğlu şunları söyledi: Geziye, 160 öğrencimizle birlikte öğretmen arkadaşlarımız da katıldı. Aşiyan, Emirgan ve Lale Bahçelerini kapsayan gezimizde öğrencilerimiz Tevfik Fikret’i, Abdülhak Hamit’i, Servet-i Fünun Dönemini daha yakından tanıma fırsatı buldular. Sanatçıların özel eşyalarını, kütüphaneleri, ‘Sis’ tablosunu gördüler, planını Tevfik Fikret’in çizdiği Aşiyan’ı ve bugünkü müze binasını gezdiler. Hep birlikte unutulmaz bir gün yaşadık.