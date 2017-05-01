Eşekli Kütüphaneci heykeli Kartal’da açıldı

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün girişimi ile Yüksek Heykeltıraş Niyazi Dedeoğlu tarafından bronzdan yapılan 2,5 metre yüksekliğindeki ‘Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz Heykeli’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen açılışa Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ve eşi Feray Öz’ün yanı sıra; Mustafa Güzelgöz’ün ailesi adına torunu Mustafa Güzelgöz, Sakarya Kocaali Kaymakamı, aynı zamanda Ürgüp Eski Kaymakamı Alper Balcı, Artvin Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Yalova Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, Kıbrıs Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Bosna Sijenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç, Sijenica Meclis Başkanı Muhedin Fijuljenin, Türk Kütüphaneciliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Okul Kütüphaneleri Genel Başkanı, Tayfun Talipoğlu ile birlikte ‘Eşekle Gelen Aydınlık’ kitabını kaleme alan Yazar Aydın İleri, Av. Celal Ülgen, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi birim müdürleri, Kartal CHP Kadın Kolları Başkanı Kiraz Uzuntaş ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Konuşmasında aydınlanma yolunda hizmet veren Cumhuriyetçilere değinen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, “Köy Enstitülerinin önü, aydınlanmanın önü nasıl tıkandıysa, Mustafa Güzelgöz’ün yaptığı başarılı çalışmaların, müfettiş soruşturmaları ile nasıl tıkandığını biliyoruz. Bu sadece bir eşek ve Mustafa değil. Bu heykel, Anadolu’da kıt olanaklar içinde, çalışma aşkı olan vizyon sahibi bir insanın, kendi insanına yaptığı hizmetlerin bir simgesidir. Bu sadece bir eşek değil aydınlanma yolunda hizmet veren bir araçtır. Biz buna bu gözle bakmalıyız.

Aydınlanmayı kabullenmeyen, özgür birey olmaktansa ümmet olmayı veya insanların biat kültürünü geliştiren zihniyeti yok sayan bir harekete saygı duymamız ve arkasında durmamız gerekiyor. Batıdan 200 yıl sonra matbaayı getirmiş ve sadece 17 kitap basmış bir millet olarak, bu heykel, halk öğrenmesin diye kendi kutsal kitabını bile matbaada basmayan bir zihniyete karşı bir yolculuğun güzel bir örneğidir. Çok beğendikleri, sevdikleri ve gururla anlattıkları dönemden, Cumhuriyete miras bıraktıkları, erkeklerin okuma yazma oranı % 3 iken kadınların binde birinin okuryazar oluşu. İşte bu cahilliği yok etmeye çalışan bu yiğit Anadolu evladının çok önemli bir simgesi var, o da bu aydınlanma yolundaki başarılı çalışmaları. Biz bunu öne çıkartmaya çalıştık. Hizmet eden, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aydınlanma yolunda söyleyecek bir tek şey var. O da Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüdür. – Umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Ben umudumu hiç kaybetmedim- diyor. O kaybetmedi, biz de kaybetmiyoruz. Umuda yolculuğumuz, aydınlığa yolculuğumuz, Atatürk’ün izinde devam edecektir. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışta konuşmasını yapan Türk Kütüphaneciliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Okul Kütüphaneleri Genel Başkanı Aydın İleri ise “ Kartal tarihi bir an yaşıyor. Bu bir vefa ödevidir. Nevşehir’de bile göremediğimiz heykelin Kartal’da açılışını yapıyoruz. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, vefa ödevini yerine getirdi. Ben, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ve heykeltıraş Niyazi Dedeoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha Kartal’ın marka değeri ortaya çıkmış oldu. Her mesleğin kahramanları vardır. Biz kütüphanecilerin de kahramanı Mustafa Güzelgöz’dür. Biz ondan sonra çok yol kat edemedik. Bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Güzelgöz’ün torunu Mustafa Güzelgöz de yaptığı konuşmada, dedesinin hayatına değinerek “Dedem, – bir insanı değiştirmek dünyayı değiştirmektir – mantığı ile yollara çıkmış. Kitaplarla yolumuzun aydınlanacağını unutmayalım. Ben Mustafa Güzelgöz’e minnettarım. Kartal Belediyesi Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ heykeli, törenle açıldı. Açılışın ardından, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Mustafa Güzelgöz’ün torunu Mustafa Güzelgöz’e, Orhan Çekiç’in ‘1938 Son Yıl’ adlı kitabını hediye etti.

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