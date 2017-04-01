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Kartal Ak Gençlikten gençlere, alternatif eğitim hamlesi!
Kartal Ak Gençlikten gençlere, alternatif eğitim hamlesi!

Kartal Ak Parti İlçe Gençlik Kolları yine farkını ortaya koyacak bir proje ile ortaya çıktı.

Kartal ilçesinde ikamet eden “14- 27” yaş aralığındaki gençlerin ek ders ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarına yönelik eğitimlerini “ücretsiz” karşılayıp toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, Ak Parti Kartal İlçe Gençlik kolları harekete geçti ve “Kartal Ak Genç Akademi 3. Dönem” programını başlattı.

Başkanlığını Av. M. Talha KOR ‘un yaptığı Ak Parti Kartal İlçe Gençlik Kolları ekibinin Ar- Ge ve Eğitimbirimince gerçekleştirilen“Kartal Ak Gençlik Akademi” projesiyle gençlik kolları; gençlerin eğitimine katkı sağlamak, hobiler kazandırmak, sosyal çevrelerinin gelişmesine, farklı okulların kaynaşmasına ortam sağlayarak Kartal da bulunan gençlerin gelişimine olumlu katkı sağlamakhedefiyle projenin 3. Dönemini  başlattı.

Toplam 20 branşın hitap ettiği okul ve sosyal alanlardageçen dönem en çok rağbet gören; Matematik, İngilizce, Osmanlıca, Arapça, Kuran-i Kerim, Web tasarımı, Ofis Programları kullanımı, Grafik Tasarım, Diksiyon, Karate, Kickboks, Plates, Girişimcilik, Wushu,İlk yardım eğitimi, Tarih sohbetleri, Tiyatro,Almanca, Karakalem, Fotoğrafçılıkbranşlarıyla katılımcılara bu dönemde sağlam altyapı verilecektir.

Şimdiye kadar 2 dönem uygulanan, her dönemi 3,5 aydan oluşan projeye bugüne kadar1210 genç başvuru yaptı. Amaçlarının “samimi dokunuşlar ile Kartal’ın eğitim kalitesini yükseltmek ve toplumsal kalkınmaya uzun vadede eğitim eksikliğinden kaynaklanabilecek işsizlik oranının düşüşüne kat sağlamak” olduğu belirtildi.

Kartal Ak Gençliğinin diğer çalışmaları için sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve mail hesabı üzerinden iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.

Galeri
📆 28 Nisan 2017 Cuma 17:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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