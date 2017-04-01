Öğrenciler empati kuararak, engelli bireylerin verdiği mücadeleyi daha iyi anladılar

Ahmet Şimşek Koleji’nde düzenlen semineri dikkatle izleyen öğrenciler, engelli bireylerin verdiği mücadeleyi daha iyi anladılar.

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü, öğrencilerin engelli vatandaşları anlayabilmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenledi. Öğrenciler, Tarih öğretmeni Saniye Tan ve Felsefe Öğretmeni Selin Gökçe’nin rehberliğinde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel’in sunumunu dikkatle izledi.

“Engelli vatandaşlarımızla empati kurabilmeliyiz.”

Tarih Öğretmeni Saniye Tan, seminerin başlangıcında yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu etkinliği, öğrencilerimizin engelli vatandaşlarla empati kurabilmelerini sağlamak amacıyla düzenledik. Engelli yurttaşlarımız toplumda herkes gibi var olma, her türlü toplumsal etkinlikten eşit bir biçimde yararlanma mücadelesi vermektedirler. Öğrencilerimiz bunun farkına varmalıdır ve gerektiğinde bu mücadeleye nasıl katkı sunabileceklerini göstermelidir.”

“Bizlere iyi davranın.”

Seminerde, derneğin çalışmalarından söz eden ve engelli bireylerin yaşadığı zorlukları kendisinden de örnekler vererek anlatan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel, “Derneğimiz 1993 yılında, ortopedik engellilerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği içerisindeyiz. Ortopedik engellilerin ruhen ve bedenen yeterli güç kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici çalışmalar yapıyoruz. Yılda yaklaşık 5 bin kişiye bakıyoruz ve dünyaya meydan okuyoruz. Biz sizin aranızdan geliyoruz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Bizlere iyi davranın.” dedi.

“Önemli olan birlikte yaşamaktır.”

Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin ise seminerin ardından Kemal Demirel’e çiçek vererek teşekkür etti, “Önemli olan ötekileştirmeden, sevgi ve hoşgörüyle birlikte yaşamaktır.” dedi.