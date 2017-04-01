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Ahmet Şimşek Koleji
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Öğrenciler empati kuararak, engelli bireylerin verdiği mücadeleyi daha iyi anladılar
Öğrenciler empati kuararak, engelli bireylerin verdiği mücadeleyi daha iyi anladılar

Ahmet Şimşek Koleji’nde düzenlen semineri dikkatle izleyen öğrenciler, engelli bireylerin verdiği mücadeleyi daha iyi anladılar.
Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü, öğrencilerin engelli vatandaşları anlayabilmelerini sağlamak amacıyla seminer düzenledi. Öğrenciler, Tarih öğretmeni Saniye Tan ve Felsefe Öğretmeni Selin Gökçe’nin rehberliğinde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel’in sunumunu dikkatle izledi.
“Engelli vatandaşlarımızla empati kurabilmeliyiz.”
Tarih Öğretmeni Saniye Tan, seminerin başlangıcında yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu etkinliği, öğrencilerimizin engelli vatandaşlarla empati kurabilmelerini sağlamak amacıyla düzenledik. Engelli yurttaşlarımız toplumda herkes gibi var olma, her türlü toplumsal etkinlikten eşit bir biçimde yararlanma mücadelesi vermektedirler. Öğrencilerimiz bunun farkına varmalıdır ve gerektiğinde bu mücadeleye nasıl katkı sunabileceklerini göstermelidir.”
“Bizlere iyi davranın.”
Seminerde, derneğin çalışmalarından söz eden ve engelli bireylerin yaşadığı zorlukları kendisinden de örnekler vererek anlatan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Demirel, “Derneğimiz 1993 yılında, ortopedik engellilerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunarak sosyal dayanışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ortopedik engelliler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak kurumlar ve kişilerle işbirliği içerisindeyiz. Ortopedik engellilerin ruhen ve bedenen yeterli güç kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici çalışmalar yapıyoruz. Yılda yaklaşık 5 bin kişiye bakıyoruz ve dünyaya meydan okuyoruz. Biz sizin aranızdan geliyoruz, hayatı birlikte paylaşıyoruz. Bizlere iyi davranın.” dedi.
“Önemli olan birlikte yaşamaktır.”
Ahmet Şimşek Anadolu Lisesi Müdürü Bora Esin ise seminerin ardından Kemal Demirel’e çiçek vererek teşekkür etti, “Önemli olan ötekileştirmeden, sevgi ve hoşgörüyle birlikte yaşamaktır.” dedi.

📆 28 Nisan 2017 Cuma 00:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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