MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT DEFİLESİNDE BALKAN RÜZGARI ESTİ

26 Nisan 2017 Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen moda tasarımcısı Müesser Kurt defilesi ayakta alkışlandı. Koreografisi ve danslarını ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı defilede Tuğçe Sarıkaya, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Gözde Coşkun, Asya Öztürk, Parıl Erdem, Olga Fabi, Yasemin Yeniay ve Marina Federenko gibi tanınmış modeller podyuma çıktı.

Yaklaşık 50 parça kıyafetin tanıtıldığı Müesser Kurt defilesinde, brokar, eski Yugoslavya’ya ait led, ipek, cepken , yelek, kadife, şifonlar, krep, danteller, el dokuması kumaşlar, boncuk, kasnak işi ve günümüz dantelleri kullanılmış. Balkan kıyafetleri tasarımlarıyla modaya adım atan başarılı tasarımcı Müesser Kurt sadece Balkanlara ait özgün tasarım kıyafetleri değil, her dilde her renkte kıyafet tasarlamayı çok seviyor. Türk kültürünün çok geniş ve engin bir kültür olduğunu ifade eden modacı Müesser Kurt, o yüzden tasarımlarında da sınırsız ve zamansız tasarımlar yapmayı tercih ediyor. Yaptığım kıyafetler .her dönem giyilsin , zamansız olsun istiyorum diyen başarılı tasarımcı Kurt, moda dünyasına geçmişteki birikimi, kıyafetlere etnik ve farklı yorumlar katması ile moda dünyasına yeni bir soluk getiriyor.