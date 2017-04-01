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Kartal Gazetesi » Genel, Magazin, Manşet, Moda-Güzellik, Sivil Toplum » MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT DEFİLESİNDE BALKAN RÜZGARI ESTİ
MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT DEFİLESİNDE BALKAN RÜZGARI ESTİ
MODA TASARIMCISI MÜESSER KURT DEFİLESİNDE BALKAN RÜZGARI ESTİ

26 Nisan 2017 Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen moda tasarımcısı  Müesser Kurt defilesi ayakta alkışlandı. Koreografisi ve danslarını ünlü koreograf Asil Çağıl’ın yaptığı  defilede Tuğçe Sarıkaya, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Gözde Coşkun, Asya Öztürk, Parıl Erdem, Olga Fabi, Yasemin Yeniay ve Marina Federenko gibi tanınmış modeller podyuma çıktı.

Yaklaşık 50 parça kıyafetin tanıtıldığı   Müesser Kurt defilesinde, brokar, eski Yugoslavya’ya ait led, ipek, cepken , yelek, kadife, şifonlar, krep,  danteller, el dokuması  kumaşlar, boncuk, kasnak işi ve günümüz dantelleri kullanılmış. Balkan kıyafetleri tasarımlarıyla modaya adım atan başarılı tasarımcı Müesser Kurt sadece Balkanlara ait özgün tasarım kıyafetleri değil, her dilde her renkte kıyafet tasarlamayı çok seviyor. Türk kültürünün  çok geniş ve engin bir kültür olduğunu ifade eden modacı Müesser Kurt, o  yüzden tasarımlarında  da  sınırsız ve zamansız tasarımlar yapmayı tercih ediyor. Yaptığım kıyafetler .her dönem giyilsin , zamansız olsun istiyorum diyen başarılı tasarımcı Kurt,  moda dünyasına  geçmişteki birikimi,  kıyafetlere  etnik ve  farklı yorumlar katması ile moda dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

📆 27 Nisan 2017 Perşembe 23:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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