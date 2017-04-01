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Ülke genelinde FETÖ operasyonu yapıldı, 853 gözaltı var
Ülke genelinde FETÖ operasyonu yapıldı, 853 gözaltı var

FETÖ’nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ’nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamı olan bin kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

İHA

📆 26 Nisan 2017 Çarşamba 10:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU

# Takım
  • G
  • T
  • D
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Sancaktepe Bld. (S) 35 19 12 4 50 21 +29 69 2017-18 2. Lig
2 Ankara Demirspor (A) 35 17 13 5 54 34 +20 64 Play-off
3 Altay (A) 35 16 13 6 61 40 +21 61
4 Kocaelispor 35 15 13 7 53 34 +19 58
5 Çorum Bld. 35 16 10 9 45 27 +18 58
6 Gölcükspor 35 15 11 9 47 39 +8 56
7 Kızılcabölükspor 35 12 13 10 40 36 +4 49
8 24 Erzincanspor 35 12 12 11 40 33 +7 48
9 Van Bş. Bld. 36 12 12 12 36 42 −6 48
10 Kozan Bld. 35 11 12 12 40 42 −2 45
11 Bayburt GÖİ 35 11 11 13 40 41 −1 44
12 Erzin Bld. 35 11 9 15 39 51 −12 42
13 Cizrespor 35 9 12 14 30 42 −12 39
14 Tekirdağspor 35 9 12 14 32 46 −14 39
15 Beylerbeyi 35 9 11 15 45 51 −6 38
16 Karacabey Birlikspor 35 9 10 16 58 61 −3 37 2017-18 BAL
17 Kartalspor 35 10 6 19 30 45 −15 36
18 Kütahyaspor (D) 35 8 11 16 37 61 −24 35
19 Manavgatspor (D) 35 4 13 18 25 56 −31 25

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