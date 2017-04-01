Ülke genelinde FETÖ operasyonu yapıldı, 853 gözaltı var

FETÖ’nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 54 ilde 803 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ’nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamı olan bin kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ yapılanmasına karşı büyük bir operasyon başlatıldığı belirtilerek, “Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olan 81 ilde bin kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

İHA